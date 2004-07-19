زيباري:در نشست قاهره به صراحت با همسايگان عراق صحبت خواهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق بعد از اعلام اسامي چهل و سه سفيرعراق در كشورها و نمايندگيهاي خارجي به خبرنگاران گفت : در نشست قاهره كه قراراست هفته جاري پيرامون اهميت تلاش مشترك براي حفاظت از مرزهاي ملي و مبارزه با ترور و بي ثباتي برگزار شود،وي مي خواهد به طور صريح با همسايگان عراق صحبت كند .

زيباري افزود : من فكر مي كنم آنچه كه درباره روابط عراق با همسايگانش رخ مي دهد از ابعاد ديگري برخورداراست زيرا برخي از اين كشورها ممكن است بخواهند در كشورما باآمريكا مبارزه كنند كه در نهايت ما بايد بهاي آن را بپردازيم .

وزير امور خارجه عراق تاكيد كرد : همسايگان عراق بايد درك كنند كه اگر ناآرامي و بي ثباتي در عراق مهار نشود پيامد هاي آن دامنگير خود آنان خواهد شد .

گفتني است نشست همسايگان عراق روز چهارشنبه در قاهره برگزار خواهد شد در اين نشست اياد علاوي نخست وزير و هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق شركت خواهند داشت . كشور هاي اردن ، ايران ، كويت ، سوريه ، تركيه و عربستان سعودي با عراق مرز مشترك دارند .

کد مطلب 96617