بروکراسی اداری دست و پای پژوهش را بسته است

حمید یاسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: پژوهش موتور محرک و پیشرفت تمام قسمتهای یک کشور است و باید منجر به دستیابی یک فناوری نو شود.

وی افزود: در ایران پژوهش درگیر بروکراسی و قوانین اداری شده است که ظاهرا برای کنترل وضع شده اند ولی در عمل این قوانین باعث کند شدن فعالیتهای پژوهشی شده است.

به گفته وی، در ظاهر بودجه های خوبی به امر پژوهش اختصاص می یابد در صورتی که در عمل این گونه نیست.

وی اظهار داشت : به عنوان مثال در قانون بودجه سال گذشته در قانون 26 برنامه و بودجه، دستگاه ها و ادارات دولتی ملزم به اختصاص یک درصد بودجه خود به امر پژوهش شده بودند.

یاسی پور تصریح کرد: برخی از ادارات و دستگاه ها نسبت به این قانون توجیه نبودند و برخی مانند زیر مجموعه های شرکت نفت اظهار می کردند که ضوابط و مقررات مخصوص به خود را دارند و مصوبات معاونت علمی ریاست جمهوری را به رسمیت نمی شناختند.

وی متذکر شد: در گیری پژوهشگران با کارهای اداری باعث دلسردی آنها از انجام کار های پژوهش می شود و این یکی از چالشهایی است که معاونت های علمی پژوهشی دانشگاه ها با آن روبرو هستند.

به گفته وی، برای معاونتهای علمی امکان آن وجود ندارد تا بر این مشکل فائق آیند و بتوانند قدم موثری برای پژوهش بردارند.

سیستم آموزشی مانع از به انجام رسیدن درست پژوهش است

کارشناس معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان هرمزگان با بیان اینکه نقص در سیستم آموزشی مانع از به انجام رسیدن درست پژوهش است، افزود: نظام آموزشی روش علمی و درست انجام پژوهش را به دانش آموزان و دانشجویان آموزش نمی دهد.

یاسی پور از کتابخانه های بدون کارگاه پژوهش نیز انتقاد کرد و گفت: این نقص نظام آموزشی باید برطرف شود تا یک پژوهش با الگوهای صحیح انجام پذیرد.

وی یادآور شد: در کشور های پیشرفته کارگاه هایی وجود دارد که در آنها فعالیتهایی که در یک پژوهش انجام می شود به دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده می شود.

وی اذعان داشت: در اکثر موارد طرح هایی که ارائه می شود علمی و عملی است زیرا در این کارگاه ها نکات و مفاهیم علمی را به درستی به دانش آموزان و دانشجویان آموزش می دهد.

طرح های ارائه شده در کشور قابلیت اجرایی ندارد

وی ادامه داد: در کشور برخی طرحهایی را ارائه می دهند که قابلیت اجرایی ندارند و مشکل دیگر این طرحها نداشتن ساختار علمی است که ناشی از عدم روحیه پژوهشگری در برخی دانشگاه ها است.

یاسی پور افزود: در کشور های پیشرفته روحیه انجام کارها به صورت گروهی وجود دارد و این یک مشکل حل شده است در صورتی در اینجا هنوز با این مشکل مواجه هستیم.

وی یادآور شد: معاونتهای علمی در کشور های پیشرفته پژوهش گران را هدایت می کنند و با مشکلات زیر ساختی مواجه نیستند و تحرک پژوهشی وجود دارد.

کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی هرمزگان اظهار داشت: مکانی باید برای آزمون و خطای پژوهش گر باشد تا بتواند طرح خود را به انجام برساند که متاسفانه کشور و استان در این زمینه ضعیف است و در صورت نیاز پژوهشگر نمی داند به کجا مراجعه کند و راهنمایی بگیرد.

وی با بیان اینکه معاونتهای علمی پژوهشی دانشگاه ها برای به سرانجام رساندن پژوهش ها و تحقیقات نیازمند ابزارهای فراوانی است، افزود: در حال حاضر شرایط مناسبی در اختیار بخش پژوهش استان قرار گرفته است تا بتواند در این مسیر پژوهشگران یاری دهد.