ثقفی به خبرنگار مهر گفت: فیلم آماده نمایش شده اما تا به حال شرایط اکران مناسب فراهم نشده اگر نتوانیم در ماههای آینده فیلم را اکران عمومی کنیم، فیلم را برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده می‌کنیم.

وی ادامه داد: "سایه وحشت" درامی پرتعلیق است که می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد، در ساخت این فیلم که تجربه‌ای در گونه وحشت است تلاش کردیم از تجربه‌های کلیشه‌ای سینمای ایران فاصله بگیریم و به سمت فضاهای تازه برویم.

در"سایه وحشت" شهاب حسینی، شیلا خداداد و ماه‌چهره خلیلی بازی کرده‌اند. سایر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: حسن زاهدی، آهنگساز: کارن همایونفر، تدوینگر: مهران قدکچیان.

علی‌اکبر ثقفی در مقام کارگردان فیلم‌های سینمایی "فوتبالیست‌ها" و "جان‌سخت" را در کارنامه دارد.