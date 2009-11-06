رویای خانه به دوشان گمشده در جاده بی انتهای مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، طرح مسکن مهر که از جمله طرح‌های مهم دولت برای رفع مشکل مسکن اقشار مختلف مردم به خصوص افراد کم درآمد است در این استان کهگیلویه و بویراحمد هنوز در خم کوچه اول مانده است. این در حالی است که طرح مسکن مهر باید در محرومترین استان کشور زودتر از سایر استانها به بهره برداری می رسید.

اکنون این طرح در این استان وضعیت مطلوبی ندارد و از 9هزار واحد مصوب تنها در شهرستان گچساران 274 واحد در حال ساخت است که به لطف پیگیریهای مکرر فرماندار این شهرستان پیشرفت فیزیکی بین 20 تا 50 درصد دارد و در همین شهرستان و بقیه نقاط استان مسکن مهر با مشکلات زمین، معارضات اجتماعی و عدم تهیه زیرساختهای اولیه مواجه است به طوری که این مسئله اشتیاق اولیه متقاضیان این طرح را به دلسردی و نگرانی بدل کرده است.

انصراف بیش از 11 هزار نفر از مسکن مهر در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل تعاون کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از 25هزار نفر در طرح مسکن مهر استان ثبت نام کرده اند که از این تعداد 9هزار و 523 نفر فاقد شرایط، یک هزار و 283 نفر دوبار ثبت نام کرده بودند و حدود 919 نفر انصراف داده اند همچنین حدود 10هزار و 444 نفر از متقاضیان هنوز برای ادامه کار به تعاونی استان مراجعه نکرده اند .

لطف الله جشن ساز افزود: از این تعداد متقاضی مسکن مهر، هزار و 500 نفر در شهرستان یاسوج، دو هزار و 616 نفر در گچساران، 800 نفر در دهدشت، ٢٠٠ نفر در لیکک و ۴۵ نفر در چرام متقاضی هستند.

وی علت انصراف متقاضیان این طرح را تامین نشدن زمین و مشکلات معارض زمینهای مسکن مهر عنوان کرد.

صدای نمایندگان استان هم از وضعیت مسکن مهر در آمد

عدم تحقق وعده های مسئولان استان در خصوص مسکن مهر صدای نمایندگان استان در مجلس را که تا پیش از این زبان به تمجید از روند اجرای این طرح در استان گشوده بودند را نیز در آورد.

نماینده گچساران مجلس از روند اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان انتقاد کرد و از دستهای مرئی و نامرئی در ایجاد مانع در سر راه اجرا شدن این طرح خبر داد.

سید قدرت حسینی گفت: مردم انتظار دارند که پیشرفت فیزیکی این طرح بین 30 تا 40 درصد باشد اما اکنون چنین چیزی وجود ندارد.

سیدعلی محمد بزرگواری نماینده شهرستانهای کهگیلویه و بهمئی در مجلس نیز از روند اجرای این طرح انتقادات کرد و عملکرد مجریان این طرح را ضعیف عنوان نمود.

وی گفت: در شهرستان کهگیلویه کاری در خصوص اجرایی کردن طرح مسکن مهر انجام نشده است و در شهرستان بهمئی نیز عملکرد مسئولان اجرای این طرح زیر صفر است.

وی بیان کرد: دادن وعده های دروغ مردم را نسبت به نظام بدبین می کند و برخی مسئولان خواسته یا ناخواسته به این امر شدت بخشیده اند .

توسعه دانشگاه یاسوج قربانی تامین زمین مسکن مهر

اما سرنوشت این طرح در یاسوج اگر بدتر از دیگر شهرهای استان نباشد بهتر هم نیست. این طرح که ابتدا قرار بود در منطقه "سرآبتاوه" اجرا شود به دلایل نامعلوم به منطقه "زیرتل" نقل مکان کرد تا 33 هکتار زمین اطراف دانشگاه یاسوج با کاربری آموزش عالی محل اجرای این طرح شود و توسعه دانشگاه، قربانی این تصمیم غلط شود.

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علاوه بر این در این منطقه نیز معارضات اجتماعی گریبانگیر زمین مسکن مهر شده است.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان در این خصوص گفت: زمین مسکن مهر شهر یاسوج هنوز با مشکل مواجه است و در صورتی که تکلیف زمین مشخص شود، عملیات ساخت هزار و 500 واحد آن شروع خواهد شد

شهریار حسینی افزود: مالکین زمین این طرح در یاسوج متعهد شدند که زمین را بدون معارض اجتماعی تحویل مسکن و شهرسازی دهند اما تاکنون معارضین زیادی به این سازمان مراجعه کرده اند.

وی تصریح کرد: سازمان مسکن و شهرسازی جهت رفع مشکل مسکن مهر در یاسوج برخلاف تمام قوانین مصوب و موجود حاضر به خرید هشت هکتار معابر طرح جامع و همچنین پرداخت 10 درصد از اراضی به شهرداری و پرداخت حق تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی شد اما خواست مالکین آنقدر زیاد شده که حتی حاضر به پرداخت حق نقل و انتقال به شهرداری نیستند.

حسینی اظهار داشت: این سازمان فقط مجری دستور است و استانداری باید تصمیم نهایی را در خصوص رفع مشکل زمین فعلی و یا تایید زمین جایگزین برای ساخت به این سازمان اعلام کند .

اتحادیه مسکن مهر گچساران و دهدشت پیگیر کارها نیستند

حسینی گفت: 48 هکتار زمین مسکن مهر شهر گچساران نیز اردیبهشت ماه سال 87 خریداری و تحویل اتحادیه مسکن مهر شد که اتحادیه باید در خصوص ساخت آن اقدام می‌کرد اما هیچ اقدامی انجام نداده است .

وی افزود: بعد از تحویل زمین وظیفه سازمان مسکن و شهرسازی نظارت بر عملکرد کیفی است و اجرا، آمادسازی و ساخت به عهده اتحادیه است.

حسینی اظهار داشت: زمین مسکن مهر در شهر دهدشت نیز در هفته دولت سال گذشته خریداری و تحویل اتحادیه‌ها شد اما نتوانستند اقدامی انجام دهند.

وی بیان کرد: در شهر دهدشت مقدمات طرح شامل نقشه، تسهیلات، زیرساخت‌ها و مراحل آماده سازی زمین مسکن مهر فراهم شده است و هیچ منعی برای اجرای آن وجود ندارد و به محض تعیین و ساماندهی اعضای هیئت مدیره تعاونی‌ها، عملیات اجرای آن آغاز می‌شود .

حسینی اظهار داشت: اعضای هیئت مدیره تعاونی‌های مسکن مهر در شهرهای گچساران و دهدشت از استان خارج شده‌اند و پیگیر کارهای و امور مربوطه نیستند و در این زمینه وقت نمی‌گذارند.

اما مشکلات به اینجا ختم نمی شود و متقاضیانی که مشکل زمین آنها حل شده است با مشکل دیگری مواجه شدند.

پرونده های متقاضیان دریافت وام مسکن مهر ناقص است

مدیر شعب بانک مسکن کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرونده های ارسالی به بانک مسکن نواقصات زیادی دارند که طبق آیین نامه، این بانک قادر به پرداخت تسهیلات به متقاضیان نیست.

سید مرتضی رمضانی افزود: این بانک کل اعتبارات لازم برای اجرای طرح مسکن مهر در استان را دارد و در صورت رفع نواقصات پرونده های ارسالی به بانک از سوی اداره تعاون، تمام تسهیلات مورد نیاز طی 20 روز به متقاضیان پرداخت می شود .

اعضای هیئت مدیره چک برگشتی داشتند

اما مدیرکل تعاون استان در خصوص ناقص بودن پرونده های برخی از تعاونی ها گفت: برخی از اعضای هیئت مدیره تعاونیها در عسلویه کار می کنند یا چک برگشتی داشتند که آنها را عزل یا تعویض کردیم که تا سه هفته آینده نواقص پرونده های آنها به پایان خواهد رسید .

جشن ساز افزود: بانک مسکن باید به پرونده هایی که تکمیل هستند تسهیلات پرداخت کند تا مشکل بقیه تعاونی ها حل شود.

با توجه به وضعیت نامطلوب روند اجرای طرح مسکن مهر در استان به نظر می رسد اینکه خانه بدوشان باید همچنان در رویای خانه دار شدن بمانند چندان دور از ذهن نباشد.

عدم کارشناسی دقیق این طرح و مشخص نبودن مدیریت جامع و مجری ساخت و همچنین مشخص نبودن وظایف دستگاههای مختلف در اجرای این طرح، تاکنون طرح مسکن مهر در این استان را با شکست مواجه کرده است.

بر این اساس نیاز است مسئولان استان با اقدامی هماهنگ و برنامه ریزی شده، موانع و مشکلات موجود را از سر راه اجرای این طرح بردارند و به رویای خانه دار شدن خانه بدوشان، جامه واقعیت بپوشانند.

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