نقد آثار 13 چهره شاخص شعر به زیر چاپ رفت

داریوش معمار نویسنده، شاعر و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر از تحویل این اثر پژوهشی به ناشر خبر داد و گفت: مراحل آماده‌سازی کتاب "13 چهره شعر معاصر" تمام شد و آن را به ناشر (موسسه انتشاراتی نگاه) تحویل دادم.

وی با اشاره به موضوع و محتوای کتاب اخیر افزود: در این کتاب 280 صفحه‌ای آثار شعری 13 چهره‌ مشهور شعر معاصر ایران عمدتاً از دیدگاه ساختاری و محتوایی و در قالب مقاله‌هایی نسبتاً مشروح مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

معمار اضافه کرد: نیما یوشیج، احمد شاملو، مهدی اخوان‌ثالث، نصرت رحمانی، فروغ فرخزاد، منوچهر آتشی، یدالله رویایی، احمدرضا احمدی، سیدعلی صالحی، رضا براهنی، شمس لنگرودی، علی باباچاهی و حسین منزوی شاعرانی را تشکیل می‌دهند که در این کتاب شعرشان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

این پژوهشگر ادبی همچنین از اتمام کار پژوهشی مشترکش با لیلا شامانی روی کتاب "جریان شناسی شعر نو فارسی" خبر داد و گفت: کارهای تحقیقی و استخراج و تحلیل اطلاعات این پژوهش در پنج فصل به پایان رسیده و الان در مرحله تالیف است که این کار هم تا پایان آذر تمام می‌شود.

وی با اشاره به موضوع این کتاب هم افزود: در این اثر پژوهشی هم تمامی جریان‌های فعال و غیرفعال حوزه شعر معاصر از اواخر دهه 50 تا اواسط دهه 80 کتاب، چهره‌ای شاخص آنها و میزان تاثیرگذاری‌شان بر شعر شاعران بعد از خود، عناوینی که برای این جریانها انتخاب شده و جریان‌سازی‌هایی که صورت گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است.

معمار اضافه کرد: حجم این کتاب به احتمال زیاد 300 تا 350 صفحه خواهد بود البته هنوز ناشری برای آن انتخاب نکرده‌ام و به محض پایان کار تالیف آن را به دست چاپ می‌دهم.