هواداران تراکتورسازی 90 دقیقه به من اهانت کردند/ بازیکن آدم آهنی نیست

علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به حوادث و اتفاقات دیدار استیل آذین - تراکتورسازی تبریز گفت: در این دیدار 90 دقیقه زیر فشار و استرس بودم، متاسفانه تیم ما عقب بود و باید تلاش می کردیم تا در خانه شکست نخوریم با این حال من باید اهانت هواداران تراکتورسازی را هم تحمل می کردم. با این وجود هرگز به آنها بی احترامی نکرده و پس از گلزنی فقط شادی خود را با طرفداران استیل آذین تقسیم کردم.

وی با اشاره به استقبال هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی از بازیهای این تیم در لیگ برتر افزود: طرفداران تراکتورسازی بسیار پرشور و حرارت هستند و موجب گرمی مسابقات لیگ شده‌اند. روز شنبه هم تعداد زیادی از هواداران تراکتورسازی به ورزشگاه تختی آمده بودند و تیم خود را حمایت می کردند. طرفداران تراکتورسازی از راه دور به تهران آمده و میهمان ارزشمند ما بودند اما افسوس که تعدادی از آنها انگار ماموریت داشتند تا جو ورزشگاه را با فحش و ناسزا آلوده کنند.

آقای گل مسابقات لیگ برتر تا پایان هفته دوازدهم با طرح این موضوع که هدف اصلی هواداران تیم تراکتورسازی در بازی مقابل استیل آذین تحریک او بوده است، افزود: این تماشاگران با اهانت به من باعث بدنامی تماشاگران اصیل و با اخلاق تبریزی می شوند و باعث می شوند آنها هم زیر سئوال بروند.

کریمی با اشاره به اظهارات فراز کمالوند در پایان دیدار استیل آذین - تراکتورسازی تبریز گفت: آقای کمالوند مدعی شده در طول بازی 10 بار سمت هواداران تراکتورسازی رفته و از آنها خواسته است تا به من اهانت نکنند. این نشان می دهد برخی هواداران تراکتورسازی برنامه ریزی کرده بودند تا علیه من شعار بدهند و اهانت کنند. هدف آنها فقط من بودم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین پیرامون اظهارات خود در پایان دیدار مقابل تراکتورسازی گفت: چه دلیلی دارد که بدون هیچ مقدمه‌ و سابقه‌ای به آقای فراز کمالوند توهین کنم. در پایان این مسابقه خبرنگاری به من گفت: "آقای کمالوند گفته است شما (تیم استیل آذین) به داوران پول می دهید تا برای‌تان پنالتی بگیرند" من هم در جواب گفتم: "آقای کمالوند حتما این کار را خوب می داند که چنین اظهارنظری کرده است".

وی همچنین خاطر نشان کرد: متاسفانه در پایان مسابقه زمانی که با اعصاب خراب و با تنش زیاد از زمین خارج می شویم برخی از خبرنگاران با پرسش‌های آتش افروزانه خود موجب تنش و مشکلاتی می شوند که دامنه آن به بیرون از مسابقه می کشد. امیدوارم سازمان لیگ به این مشکل هم به گونه‌ای شایسته رسیدگی کند.

کریمی در ادامه خطاب به مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: از کمیته انضباطی فدارسیون فوتبال می خواهم چماق تشویق و تنبیه را فقط بر سر بازیکنان فرود نیاورند. بازیکن آدم آهنی نیست که در طول یک مسابقه کر و کور باشد و فحش‌ها و ناسزا را نشوند. کمیته انضباطی باید با آنها که به بازیکنان توهین می کنند نیز برخورد کند.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین در خاتمه با اشاره به عملکرد تیمش در دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز گفت: حوادث بازی به گونه‌ای رقم خورد که ما با فداکاری و تلاش مضاعف توانستیم از زیر بار شکست خود را رها کنیم و در نهایت به تساوی دست یابیم.