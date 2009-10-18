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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

68738 نفر از طلاب و روحانیون بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند

68738 نفر از طلاب و روحانیون بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: از ابتدای اجرای تحت پوشش قرار گرفتن طلاب و روحانیون از سوی سازمان تامین اجتماعی 68 هزار و 738 نفر تا مرداد سال جاری زیر چتر حمایتی این سازمان قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: این تعداد 65 هزار و 770 نفر طلاب زیر 50 سال و 2 هزار و 998 نفر نیز طلاب بالای 50سال را شامل می شود.

بیشترین تعداد طلاب مربوط به استان قم با 30 هزار و 720 نفر و کمترین تعداد بیمه شده مربوط به استان یاسوج با 81 نفر بیمه شده است. همچنین از تعداد کل طلاب بیمه شده 330 نفر جزء بیمه شدگان جدید محسوب می شوند.

بر اساس این گزارش از تعداد 68 هزار و 738 نفر طلاب بیمه شده این سازمان، 679 نفر مربوط به طلاب جانباز است که از این تعداد 641 نفر طلاب جانباز زیر 50 سال و 38 نفر نیز طلاب جانباز بالای 50 سال هستند.

از تعداد کل طلاب بیمه شده 447 نفر ائمه جمعه را شامل می شود که 386 نفر از آنها بالای 50 سال و 61 نفر نیز زیر 50 سال به شمار می آیند.

کد مطلب 966204

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