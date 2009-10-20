دکتر محسن نراقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع جراحی های پلاستیک و ترمیمی بینی وسیعتر از موضوع زیبایی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: جراحی پلاستیک و ترمیمی شامل حوزه وسیعی است که همه آن زیبایی نیست. به همین خاطر همیشه با بیماران زیادی مواجهیم که با مشکلاتی از نظر عملکرد تنفسی بینی درگیرند که همزمان جراحی ترمیمی و زیبایی را باید انجام دهد.

نراقی با عنوان این مطلب که امروزه بسیاری از جراحیهای ترمیمی برای حفظ عملکرد تنفسی بینی صورت می گیرد، ادامه داد: این جراحیها اغلب در جهت بازتر کردن مسیر تنفسی بینی است و از همین رو مرزبندی بین جراحی زیبایی و ترمیمی وجود ندارد. چون جراحی ها در سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده است.

جراحی پلاستیک و ترمیمی شامل حوزه وسیعی است که همه آن زیبایی نیست. به همین خاطر همیشه با بیماران زیادی مواجه هستیم که با مشکلاتی از نظر عملکرد تنفسی بینی درگیرند که همزمان جراحی ترمیمی و زیبایی را می بایست انجام دهد نراقی

این در حالی است که 50 درصد افرادی که برای عمل زیبایی بینی به جراح بینی مراجعه می کنند، غیرضروری است.

رئیس انجمن تحقیقات راینولوژی گفت: در گذشته عمل جراحی بینی بیشتر جنبه کوچک کردن ظاهر بینی را داشت در صورتی که امروزه در بسیاری از جراحی های بینی نه تنها کوچک نمی شود، بلکه حجم بینی بزرگتر می شود تا تنفس راحت تر صورت بگیرد.

نراقی با عنوان این مطلب که امروزه جنبه های فیزیولوژیک حرف اول را در جراحی های بینی می زند، ادامه داد: مشکل زیبایی در جراحی های زیبایی باید صورت جدی بگیرد چون روشهای تقویتی بینی بسیار مشکل تر و پیچیده تر است.

این جراح بینی گفت: برای ترمیم بینی که قبلا به طور نامناسب جراحی شده است، چند برابر عمل وقت گیر بوده و مسلما هزینه های آن خیلی بیشتر از عمل اول است.

نراقی تاکید کرد: این موضوع باعث می شود این دسته از بیماران به خاطر هزینه های سنگین جراحی نتوانند کاری بکنند که لازم است بیمه ها وارد عمل شده و کمک کنند.

رئیس انجمن تحقیقات راینولوژی خواستار کارشناسی بیشتر بیمه ها در زمینه جراحی ترمیمی و زیبایی شد و افزود: بیمه ها باید در این زمینه تجدیدنظر جدی بکنند و عمل جراحی ترمیمی را تحت پوشش قرار دهند.