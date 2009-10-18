گروه های سیاسی بر روی قانون، ولایت فقیه و تمامیت ایران به وحدت برسند

سیدرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، افزود: باید اختلافات در کشور را بر مبنای قانون و ولایت فقیه به حداقل رساند و برای افزایش وحدت ملی در جامعه تلاش کرد.



وی تصریح کرد: اصرار بر اینکه بگوییم اختلافی وجود ندارد، مشکلی را حل نمی کند بلکه باید با بینش و دانش و روش و کوشش مشکلات موجود در جامعه را حل کرد.



اکرمی ادامه داد: در انتخابات اخیر به هر حال چهار نامزد از سوی شورای نگهبان تایید شدند و مردم نیز به این افراد رای دادند و میزان آرای مختلفی که به افراد داده شد، نشان از اختلاف سلیقه در جامعه دارد.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: چهار ماه از پایان انتخابات می گذرد، و باید قبول کنیم انتخابات پایان یافته است و به دنبال حل مشکلات بیکاری، تورم و اعتیاد برویم، هر کسی غیر از این مسیر را طی کند، واقعیت جامعه را قبول ندارد.



عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: افرادی که به دنبال ایجاد وحدت و حل مشکلات کشور نیستند، نمی خواهند مسائل تنش زا کاهش پیدا کند.



اکرمی گفت: باید سه نفر از آگاهان مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و بازرسی رهبری یعنی علی لاریجانی، آیت الله مهدوی کنی و ناطق نوری با طرفین اختلافات صحبت کنند و مشکلات موجود را مرتفع کنند.



وی با تاکید بر اینکه جامعه ای که در آن اختلاف نظر نباشد در دنیا وجود ندارد، اظهارداشت: اختلاف سلیقه یک امر طبیعی است و برای برون رفت از این وضعیت باید با مشترکات حداقلی با یکدیگر کنار بیایم.



عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: در شرایط حاضر باید گروههای سیاسی بر روی مشترکات موجود یعنی قانون، ولایت فقیه و تمامیت ایران اسلامی با یکدیگر به وحدت برسند.



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