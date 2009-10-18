زمینهای بزرگ و بلااستفاده به پارکینگ عمومی تبدیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فضل الله اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای کاهش پارک حاشیه ای و توسعه پارکینگهای عمومی از شهرداری مناطق خواسته شده است که با شناسایی زمینهای بزرگ و بلااستفاده و توافق با مالکان، شریطی را فراهم سازند این زمینها به عنوان پارکینگ عمومی تا زمانی که صاحبان ملک مایل باشند مورد استفاده قرار گیرند.

وی ادامه داد: البته تحقق این کار منوط به آن است که ایجاد پارکینگ عمومی برای شهروندان و ساکنان آن محدوده ها مشکلی ایجاد نکند و صاحبان این املاک بتوانند تا زمانی که تمایل دارند و کاربری خاصی برای زمین خالی و بلااستفاده شان پیدا نکرده اند زمین خود را به پارکینگ عمومی تبدیل کنند.

مدیر کل اجرایی خاطرنشان کرد: این مهم با هماهنگی کامل پلیس راهور صورت خواهد گرفت و برای تردد آسان خودروها زمینهایی که مورد تایید قرار گیرند آسفالت و خط کشی خواهند شد.

وی افزود: با اجرای این طرح ضمن آنکه زمینهای خالی و بلااستفاده برای صاحبانشان درآمدزا خواهند شد این امکان را به وجود می آورند که پارکهای حاشیه ای در خیابانها و معابر شهر کاهش یابد و در نتیجه ترددها در سطح شهر تسهیل شود.

اسلامی در ادامه با بیان اینکه طرح ساماندهی پارکینگهای طبقاتی سازمان حمل ونقل و ترافیک از مدتی پیش در دستور کار قرار گرفته است گفت: بحث تامین روشنایی، رفع مشکلات ورودی و خروجیها، تابلوهای راهنما در پارکینگهای طبقاتی و... از مدتی پیش پیگیری شد که خوشبختانه با تمهیدات و اقدامات صورت گرفته در این زمینه اکنون به وضعیت مطلوبی رسیده ایم و پارکینگهای طبقاتی سازمان حمل ونقل و ترافیک اکنون با مشکل خاصی مواجه نیستند.