مخازن جدید زباله با کارآیی و عمر بیشتر طراحی و تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فرهاد پورمحمدسخا با بیان این مطلب اظهار داشت: این مخازن ترکیبی از فلز و پلاستیک بوده و از ایمنی و استحکام بالایی برخوردار است و هزینه ساخت آن 50 درصد نسبت به مخازن کنونی کمتر است.

وی با اشاره به اینکه پس از تامین اعتبارات لازم، این مخازن به پیمانکاران خدمات شهری تحویل داده می‌شود، افزود:‌ مخازن جدید به نحو چشمگیری کارآیی و اثربخشی سیستم جمع آوری زباله را ارتقا خواهند بخشید.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری کیفیت مخازن کنونی را نیز مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد:‌ مخازن پلاستکی که هم‌اکنون در سطح شهر قرار دارد از بهترین و مناسب ترین مخازن دنیا بوده ودارای استاندارد EN 840 است.

پورمحمدسخا با بیان اینکه عمر مفید مخازن زباله به نحوه کاربری شهروندان و مواردی چون برخورد با خودروها و نحوه بارگیری آنها بستگی دارد اظهار داشت: در بسیاری از کشورها مکان های ویژه ای جهت نگهداری مخازن زباله در درون منازل، آپارتمانها و مجتمع ها پیش بینی شده و لذا در اینگونه کشورها کمتر از فضاهای عمومی جهت نصب مخازن استفاده می‌شود به همین دلیل عمر مفید این مخازن بیشتر است.

وی افزود: همچنین در این کشورها جمع آوری زباله حداکثر هفته ای دوبار صورت می گیرد در حالیکه این آمار در شهر تهران متاسفانه روزانه دومرتبه و در برخی از محورها و خیابان ها حتی به 3 تا 4 بار نیز می رسد که این مسئله نیز استهلاک سریعتر مخازن را به دنبال دارد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری خاطرنشان ساخت: قبل از اجرای طرح مکانیزاسیون خدمات شهری شهروندان زباله های خود را در مقابل منازل و در بیش از دو میلیون نقطه از سطح زمین می گذاشتند که بدین طریق ضمن آلودگی شدید محیط، غذای مورد نیاز جانوران موذی فراهم می آمد اما اکنون با استقرار مخازن زباله، تعداد نقاط استقرار زباله و در پی آن دسترسی جانوران موذی به مواد غذایی کاهش یافته است که در صورت رعایت بیشتر از جانب شهروندان و کسبه در مورد نحوه دور ریختن زباله و زمان آن، ‌این مشکلات نیز کاهش می‌یابد.