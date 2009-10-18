رژیم صهیونیستی دو بمب را در جنوب لبنان منفجر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی لبنان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: شب گذشته و صبح امروز دو بمب در منطقه "وعره" واقع در"حولا" در جنوب لبنان منفجر شد.

این منبع خاطرنشان کرد: نیروهای ارتش و یونیفل پس از انفجار بمب ها در منطقه مستقر شدند.

به گفته وی، نتایج اولیه حاکی از آن است که ارتش رژیم صهیونیستی عامل انفجار بمب ها از دور بوده است.

تحقیق درباره علت وقوع این انفجارها آغاز شده است.

خاطرنشان می شود هفته گذشته نیز انفجار بمب در منزل یکی از اعضای حزب الله در شهرک "طیرفلسیه" در "صور" واقع در جنوب لبنان منجر به زخمی شدن یک نفر شده بود.