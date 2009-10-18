مسابقات ورزشی ویژه بانوان غرب تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مومن بیگ مسئول ورزش بانوان این منطقه با بیان اینکه همزمان با هفته تربیت بدنی برنامه ها و مسابقات ورزشی در سطح محلات برگزار می شود افزود: به منظور حفظ نشاط و سلامت بانوان و با هدف گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت معصومه (ص) و روز دختر یک دوره مسابقات ورزشی ویژه دختران و بانوان برگزار می شود.

وی از برگزاری مسابقه شطرنج ویژه دختران رده سنی 16 سال در پارک نونهال خبر داد و گفت: مسابقات اسکیت روز اول آبان ماه در 4 رده سنی در مجموعه ورزشی فردوس برگزار خواهد شد.

مومن بیگ با اشاره به اینکه ایستگاه های صبحگاهی هر جمعه میزبان بانوان است گفت: در این ایام مسابقات ورزشی همراه با اجرای برنامه های شاد و مفرح در ایستگاه صبحگاهی پارک میعاد برگزار خواهد شد.