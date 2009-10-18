زمین لرزه 4.4 ریشتری کرمان خسارتی در پی نداشته است

محسن صالحی در گفتگو با خبر نگار مهر در کرمان اظهار داشت: شامگاه گذشته ساعت 20 و 38 دقیقه زمین لرزه ای با شدت 4.4 ریشتر در منطقه "سیرچ" در 50 کیلومتری جنوب شرق کرمان روی داد.

وی با اشاره به اینکه سیرچ یکی از مناطق کوهستانی و زلزله خیز استان کرمان محسوب می شود، گفت: پس وقوع زمین لرزه گروه های تخمین خسارت به منطقه اعزام شده اند اما هیچ گزارشی تاکنون در مورد خسارت مالی و جانی از این زمین لرزه ارسال نشده است.

وی افزود: با توجه به سابقه زمین لرزه در این منطقه مردم ساکن سیرچ باید احتیاط لازم در خصوص استحکام سازی سازه های مسکونی و تجاری را به عمل آورند.

صالحی افزود: این زمین لرزه در مختصات جغرافیایی 30.19 درجه عرض شمالی و 57.70 درجه عرض شرقی روی داده است.