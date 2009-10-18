به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسیانیوز، محمد نواز بازرس پلیس در این رابطه گفت: مساجد نقاط عطف جوامع محلی در محله الند در هالیفکس هستند و محل ایده آلی برای تقویت ارتباط گروه پلیس است که می خواهند با جامعه مسلمان این شهر ارتباط برقرار کند.

نواز یک گروه از افسران پلیس را برای دیدار با مقامات مساجد و رهبران جامعه و همچنین گوش کردن به شکایات و صحبتهای ساکنان مسلمان مدیریت می کند.

نواز که مسئول گروه پلیس محله است گفت: ما می خواهیم به نگرانیها، دغدغه ها و صحبتهای مردم گوش کنیم و ببینیم که چگونه می توانیم براساس این نگرانی ها خدمات خود را بهبود بخشیم.

این تلاش بخشی از طرحهای گسترده تر پلیس به منظور ارتباط با جوامع مختلف سراسر شهر است، چرا که هالیفکس دربرگیرنده جامعه گسترده ای از مسلمانان است.

بیشتر جامعه مسلمان در غرب و هالیفکس زندگی می کنند که پیشتر محله مهاجران ایرلندی بوده که اکنون به دیگر بخشهای حومه نقل مکان کرده اند.

این گروه پلیس از مقامات مساجد نیز برای یاری آنها در این زمینه قدردانی کردند. نواز در این رابطه گفت: گروه من سخت کار کرده تا این ارتباط ها را برقرار کند و در تمام بخشهای جامعه فعالیتهای خود را به بهترین وجه انجام دادند تا ساکنان مسلمان به آنها اطمینان کنند.

حاج طارق مدیریت یکی از این مساجد از تلاشهای این گروه پلیس برای سهیم شدن با جامعه مسلمان هالیفکس قدردانی کرد.

مسلمانان بریتانیا حدود دو میلیون نفر تخمین زده می شوند که پس از حملات تروریستی هفتم ژوئیه به شدت در معرض بدبینی و ظن قرار گرفتند.