عذرخواهي يك زن يهودي در فرانسه به خاطر دروغگوئي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازمنابع خبري " مري لئوني لبلان" (Marie-Leonie Leblanc) شب شنبه با قرائت بيانيه اي ، در كانال 3 تلوزيون فرانسه ، اعلام كرد كه عميقاً به خاطر اتفاقاتي كه افتاده ازمردم فرانسه پوزش مي خواهد.

وي افزود : من عميقاً از اين اقدام خود متاسفم و از تمام كسانيكه فريب خورده و لطمه اي ديده اند طلب بخشش مي كنم.

لبلان چندي پيش ادعا كرده بود كه شش مرد كه مي دانستند وي يهودي است به وي حمله كرده و بر روي بد نش علامت صليب شكسته(علامت حزب نازي) كشيدند و كالسكه كود كش را سرنگون كردند. اين داستان در چند روز اخير جنجالهاي زيادي را در رسانه ها، بويژه رسانه هاي صهيونيستي برپا كرد تا جائيكه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي از فرصت استفاده كرد و از يهوديان فرانسه خواست تا اين كشور را ترك و به اسرائيل مهاجرت كنند اما پس از نحقيقات پليس فرانسه مشخص شد كه لبلان دروغ گفته و حمله اي در كار نبوده است و قصه صليب شكسته هم ساختگي است.

لبلان در 26 جولاي در داد گاه به اتهام گزارش خلاف واقع حاضرو به اتهامات پاسخ خواهد داد. انتظار مي رود وي به 6 ماه زندان و پرداخت 10 هزار دلار جريمه نقدي محكوم شود.