10 کافه کتاب در ایستگاههای مترو ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد 10 کافه کتاب در ایستگاههای مترو، انتخاب شعاری واحد و طرح تبلیغاتی مناسب و میدانی، طرح هدیه کتاب، برگزاری 6 مراسم رونمایی کتاب، برگزاری 10 نمایشگاه کتاب در 10 منطقه شهر تهران از جمله برنامههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ایام برگزاری هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.
از دیگر برنامههای این سازمان میتوان به برگزاری بازارچه کتاب دسته دوم دانشجویی، برگزاری مسابقه سراسری کتابخوانی، افتتاح کتابخانههای در حال تجهیز، انیمیشن و نیز در حوزه کتاب و کتابخوانی برگزاری جشن کتاب یار، ایجاد سایت اینترنتی کتاب مترو و بهرهبرداری از فاز اول شبکهسازی کتابخانهها اشاره کرد.
همچنین زیباسازی و بازسازی کتابخانههای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری از دیگر برنامههای این سازمان در هفته کتاب است.
بیش از 300 طرح نیز در مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران به صورت جداگانه در فرهنگسراها و خانههای فرهنگ به مناسبت ایام هفته کتاب اجرا میشود.
روز 28 آبان ماه، با توجه به فعالیتهای گسترده این سازمان به نام روز کتاب، مدرسه، دانشآموز، شهر و توسعه نامگذاری شده است.
هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
برنامههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در هفته کتاب اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد 10 کافه کتاب در ایستگاههای مترو، انتخاب شعاری واحد و طرح تبلیغاتی مناسب و میدانی، طرح هدیه کتاب، برگزاری 6 مراسم رونمایی کتاب، برگزاری 10 نمایشگاه کتاب در 10 منطقه شهر تهران از جمله برنامههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ایام برگزاری هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.
نظر شما