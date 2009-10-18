تداوم جنگ افغانستان دیوانگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، "کریستوفر مئیر" در کتاب جدید خود جنگ افغانستان را جنگی بی ثمر دانسته که هیچ منفعتی برای امنیت انگلیس ندارد.

مئیر که از سال 1997 تا 2003 به عنوان سفیر انگلیس در واشنگتن حضور داشته در این کتاب خود جنگ افغانستان را به این دلیل که هیچ هدف مشخصی در پشت آن وجود ندارد "هدر دادن خون و پول" دانست.

مئیر در این کتاب می نویسد : بعد از گذشت هشت سال هنوز این مسئله به روشنی معلوم نیست که چرا ما در افغانستان هستیم. آیا هدف ما از میان بردن طالبان و القاعده بود؟ و یا تشکیل یک دولت انتقالی برای سپردن حکومت به مردم این کشور؟

سفیر سابق انگلیس در آمریکا در ادامه با اشاره به جنگ افغانستان می نویسد : اگر این دیوانگی آنگونه که سر دیوید ریچاردز گفته 40 سال طول بکشد آن وقت چه؟ هیچ منفعت ملی ارزش آن را نخواهد داشت که ما ثروت و جان خود را در مقابل آن اهدا کنیم.

او در ادامه دلیل اصلی نتیجه نگرفتن نیروهای ائتلاف در افغانستان را آمیخته شدن استراتژی جنگ با سیاست دانسته و می نویسد : یک رسته پیاده نظام با تجهیزات معمولی می تواند در ولایت هلمند بر هزاران جنگجو پیروز شود و مقامات حاضر در لندن نیز سیاست گذاری های خود را کنند. اما تا زمانی که علوم نظامی با امور سیاسی گره خورده اند، جنگ در افغانستان هدر دادن خون و ثروت است.