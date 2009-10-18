ابداع دستگاه موقعیت یاب افراد از پشت دیوار

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندسان دانشگاه یوتاه ایده این سیستم اقتصادی و کاربردی را برای ردیابی حرکات افراد در مکانهای بسته ارائه کردند.

این سیستم نوآورانه که برپایه "تصویربرداری مکان نمایی رادیویی" (RTI) استوار است، می تواند محل افراد را در تاریکی کامل و از پشت دیوارها و موانعی دیگر چون درختان و دود تعیین کند.

این سیستم به طور عادی برای فرستنده های رادیویی مورد استفاده قرار می گیرد اما این دانشمندان از آن برای تعیین موقعیت و مکان یابی استفاده کرده اند.

به گفته این محققان، در این سیستم افراد برای ردیابی شدن نباید هیچ دستگاهی را نصب کنند، بلکه این ردیاب قادر است تمام افراد را در فضاهایی که زیر پوشش دارند ردیابی کند.

برای آزمایش این ردیاب، این دانشمندان 26 دستگاه گیرنده فرستنده را در داخل یک سالن حدود 25 متر مربع قرار دادند سپس بار دیگر این آزمایش را در باغی به مساحت 56 متر مربع و 34 دستگاه گیرنده فرستنده تکرار کردند این دستگاهها روی ستونهای پلاستیکی که بلندی آنها به اندازه قد یک مرد بزرگسال بود قرار داده شده بودند.

براساس گزارش اگزاماینر، به گفته این محققان، شبکه ای که بین این دستگاههای گیرنده فرستنده ایجاد می شود برای موقیعتهای خطرناک و گیج کننده بسیار مفید هستند این سیستم برای مثال می تواند به عنوان سیستم امنیتی برای محافظت از سالمندان مورد استفاده گیرد.