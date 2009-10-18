حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با مهر از برگزاری انتخابات کانون مداحان پیش از ماه صفر خبر داد و گفت: هدف از این انتخابات ساماندهی مداحی است.

وی یادآور شد: این ساماندهی دربرگیرنده شناسایی مداحان اهل بیت و تولید محتوا برای مداحان است که البته این وظایف در فعالیتهای کانون مداحان کنونی وجود دارد اما هر دوره توسعه می یابد.

دیلمقانی تعریف حدود مداحی و تطبیق آن با مداحان جامعه، نظارت بر امر مداحی و شناسایی و رفع آسیبهای عرصه مداحی را از وظایف کانون مداحان عنوان کرد.

وی آموزش مداحان و ارتقای سطح علمی و فنی آنها را از دیگر مسئولیتهای پیش بینی شده برای کانون مداحان برشمرد.