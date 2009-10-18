دوهزار نفر در استان هرمزگان به تولید فرش دستباف مشغول هستند

عبدالمجید عبدلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به دستور استاندار هرمزگان و مصوبات هیئت وزیران در خصوص ایجاد اشتغال به منظور رفع مشکل بیکاری گفت: این سازمان با توجه به دستور العملهای وارده شورای عالی اشتغال که طبیعتا در کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی نیز موثر می باشد اقدامات موثری را انجام داد.
عبدلی زاده خاطرنشان کرد: در زمینه های به کارگیری کارورزان در سطح سازمانهای صنفی مرتبط و همچنین برنامه ریزی اشتغال خانگی به ویژه برای زنان توسعه و بسط کارگاه های قالیبافی دستی، برداشتن سقف صنفی ایجاد شده برای اکثر واحدهای صنفی در سطح شهرستان بندرعباس و سایر شهرستانهای استان به عمل آورده است.
وی بیان کرد: در زمینه جذب کارورز از زمان اجرای طرح تا به حال تعداد 56 نفر نیروی کارورز جذب واحد های پذیرنده شده اند و در بخشهای کارگاه های قالیبافی دو هزار و 676 نفر با توجه به دریافت کارت قالیبافی مشغول فعالیت در زمینه تولید فرش دست باف هستند.
به گفته وی با حذف سقف و حدود صنفی تعداد قابل توجه ای از مراجعه کنندگان دریافت پروانه کسب که قبلا با محدودیتهای فوق مواجه بودند قادر به دریافت پروانه کسب نهایتا ایجاد اشتغال شده است.
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