میدان دیپلماسی پارلمانی آزادتر از دیپلماسی دولتی است

حجت الاسلام حسین ابراهیمی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، با بیان اینکه در نشست های بین المجالس به جای دولت ها ملت ها با یکدیگر گفتگو مذاکره می کنند، تاکید کرد : فرق نشست های دولتی با نشست های پارلمانی این است که در نشست های پارلمانی ملت ها با یکدیگر سخن می گویند بنابراین آزادی بیشتر و میدان بحث گسترده تری وجود دارد و هیچ نماینده ای نیز از سوی هیچ دولتی بابت مسائل مطرح شده مواخذه نمی شود و نتایج بیشتری نیز اخذ می شود.

نماینده بیرجند اضافه کرد: دیپلماسی پارلمانی مکمل دیپلماسی دولتی است و می تواند به دولت ها در پیشبرد سیاست های خود کمک کند.

وی در پایان سخنان خود گفت: حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس ژنو در جهت تسهیل کردن مذاکرات و حمایت از دیپلماسی های دولت اهمیت دارد.