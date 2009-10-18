به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: به دنبال واگذاری مسئولیت تامین امنیت منطقه سیستان و بلوچستان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اتخاذ راهبرد امنیت پایدار و بومی با بهره گیری از ظرفیتهای منطقه ای و مردمی و انتصاب یکی از یادگاران و فرماندهان دوران هشت سال دفاع مقدس، برای این امر مهم و دستاوردهای موثر در این عرصه، استکبار جهانی با تحریک ایادی سرسپرده و مزدور خود در منطقه، نشست مردمی سپاه با سران طوایف و آحاد مردم مظلوم بومی منطقه را مورد اقدام تروریستی قرار داد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تردیدی نیست که این اقدام وحشیانه و ضد بشری در راستای استراتژی شیطانی بیگانگان و دشمنان زخم خورده نظام و انقلاب در شکستن وحدت شیعه و سنی و ایجاد انشقاق بین صفوف متحد و یکپارچه ایرانیان و تضعیف کارکردهای مردمی و امنیت آفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه محروم جنوب شرق کشور و انتقام از تعامل و مشارکت ورزی مردم عزیز منطقه در این صحنه صورت پذیرفته است.

این اطلاعیه در ادامه با اشاره به نقش سرنوشت ساز و روشنگرانه سپاه در خنثی سازی تهدیدات و توطئه دشمنان داخلی و خارجی به ویژه عوامل منفور و وابسته به استکبار در منطقه سیستان و بلوچستان آورده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاسی به آموزه های دینی و انقلابی و بهره گیری از تجارب ارزشمند و موفق خود در مقابله با دشمنان ملت ایران در سه دهه اخیر همچنان به عنوان نهادی فداکار و پیشتاز در عرصه تامین امنیت و آرامش عمومی جامعه و صحنه زندگی مردم عزیز کشورمان از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و بدون توجه به تبلیغات مسموم و ناجوانمردانه به هجمه های امپریالیزم رسانه ای تمامی توان و سرمایه خود را برای سرافرازی، سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی به کار خواهد گرفت.

در ادامه اطلاعیه ضمن تبریک و تسلیت به شهادت رسیدن سردار سرتیپ شوشتری و جمع دیگری از فرماندهان و نیز سران طوایف و مردم محلی اعلام کرده است اخبار و اطلاعات تکمیلی این جنایت و اقدام تروریستی متعاقبا به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.