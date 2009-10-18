هیئت تجاری عراق فردا وارد تهران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت حاتمی معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان تهران با اشاره به ورود یک هیئت تجاری از عراق به کشورمان ، گفت: این هیئت تجاری را 22 شرکت فعال عراق در زمینه مواد غذایی و شیرینی و شکلات همراهی می کنند.

وی مذاکره با تجار ایرانی، بازدید از واحد های تولیدی متناسب با فعالیت شرکتهای عراقی ، نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و نوشیدنیها را از مهمترین برنامه های این هیات در تهران بیان کرد.

حاتمی با تاکید بر اینکه بازار کشور عراق یکی از بازار های هدف کشورمان محسوب می شود، افزود:با وجود مرز های مشترک و با توجه به تحولات اقتصادی اخیر؛ این کشور نیاز بیشتری به مبادلات تجاری دارد، البته چنانچه شرکت های ایرانی خواستار فعالیت در بازار عراق باشند باید علاوه بر صادرات در امر سرمایه گذاری نیز مشارکت کنند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان تهران با اشاره به مبادلات 4 میلیارد دلاری سال گذشته ایران و عراق ، اظهار امیدواری کرد که این میزان به بیش از 6 میلیارد دلار افزایش یابد.

وی تاکید کرد : استان تهران به لحاظ توانمندیهای تولیدی و صنعتی و پتانسیل سرمایه گذاری از موقعیت مطلوبی در بخش خدمات فنی مهندسی و همچنین مواد غذایی برخوردار است که و امیدوارم حضور این هیات در تهران نتایج خوبی در پی داشته باشد.

هیئت تجاری ـ بازرگانی عراق به دعوت سازمان بازرگانی استان تهران برای شرکت در نمایشگاه بین المللی شیرینی ، شکلات و نوشیدنیها و همچنین انجام مذاکره با تجار ایرانی، فردا وارد کشور شده و از 27 تا 30 مهرماه در تهران خواهند بود.