روبانی درخشان مرز منظومه خورشیدی را نشانه گذاری کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روبانی درخشان از اتمهای هیدروژن بر روی لبه منظومه خورشیدی جایی که بادهای خورشیدی با تابشهای کیهانی از قسمتهای دیگر کهکشان مواجه می شوند کشف شده است.

دانشمندان با استفاده از تلسکوپ خارجی فضاپیمای IBEX سرحد لایه هلیوسفر جایی که خط مرز تقابل بادهای خورشیدی و بادهای کیهانی در لبه منظومه خورشیدی ورای سیاره پلوتون است را مشاهده کرده و با تصاویر به دست آمده از این تلسکوپ به همراه تصاویر فضاپیمای کاسینی که در نزدیکی زحل قرار دارد پدیده ای شگفت انگیز را در مرز منظومه خورشیدی آشکار کرده اند.

به گفته دانشمندان موسسه تحقیقاتی سن آنتونیو نتایج به دست آمده کاملا شگفت انگیز و جالب توجه بوده و هیچ شباهتی به ایده ها و نظریاتی که تا کنون در این رابطه ارائه شده است، ندارد.

آنچه دانشمندان در انتظار دیدن آن بودند دگرگونی های مارپیچی کوچک و تدریجی در مرز بین ستاره ای در فاصله بیش از 16 میلیارد کیلومتر بوده است با این حال تصاویر IBEX نوار گازی باریک و درخشانی را نشان می دهد که نسبت به دیگر اجرام آسمانی دو یا سه بار درخشان تر است.

بر اساس گزارش رویترز، این روبان یا نوار گازی از اتمهای هیدروژن که زمانی بار الکتریکی داشته و اکنون خنثی شده اند تشکیل شده است. به گفته محققان این یافته می تواند اطلاعات با ارزشی درباره ابرهای بین ستاره ای که کهکشان راه شیری در میان آنها در حرکت است ارائه کند.