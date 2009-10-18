برادر ریگی باید اعدام شود / 400 کیلومتر از مرزها بدون کنترل دقیق است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پیمان فروزش در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص جزئیات اقدام تروریستی امروز سیستان و بلوچستان که به شهادت جمعی از هموطنانمان انجامید، توضیح داد: سردار شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از زمان تصدی این مسئولیت روش نوینی را در ایجاد امنیت پایدار بوجود آورده بود و معتقد بود که از همه قومیت برای تامین امنیت منطقه باید استفاده شود، اما تروریست ها این نظریه سردار شوشتری را برنتابیدند و ساعت 8:15 امروز با اقدام تروریستی در جلسه فرماندهان نظامی با سران قبال و طوایف استان موجبات شهادت جمعی از هموطنان را فراهم کردند.

وی تاکید کرد: آخرین حادثه تروریستی در سیستان و بلوچستان 5 ماه قبل در مسجد امیر شهر زاهدان رخ داد و حادثه امروز شبیه آن اقدام تروریستی بود و تنها گروه تروریستی که در استان سیستان و بلوچستان اقدام تروریستی انجام می دهد گروهک ریگی است.

فروزش در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون وضعیت برادر عبدالمالک ریگی که در بازداشت به سر می برد، گفت: ماخواستار اعدام هر چه سریعتر برادر ریگی هستیم اما مسئولان مربوطه معتقدند که او اطلاعات بیشتری دارد و به همین دلیل اعدام او به تعویق افتاده است.

نماینده زاهدان با اشاره به اینکه تا کنون اقدامات فراوانی برای بهبود امنیت در سیستان و بلوچستان انجام شده است گفت: انجام این نوع حرکات تروریستی در مقابل اقدامات قبلی انجام شده برای بهبود امنیت علامت سئوال قرار می دهد و نباید به راحتی در کشور این نوع اقدامات تروریستی صورت بگیرد و می طلبد دستگاه های امنیت و انتظامی فعالیت بیشتری داشته باشند.

فروزش تاکید کرد: ساختار امنیتی کشور باید به سمت نرم افزاری برود چرا که 400 کیلومتر از مرزهای شرقی صعب العبور و بدون کنترل است و باید به صورت نرم افزاری تحت کنترل قرار گیرد.

وی در پایان بر ضرورت مقید بودن کشور پاکستان به انجام اقدامات مفید در جهت حفظ امنیت مرزهای دو کشور ایران و پاکستان تاکید کرد.