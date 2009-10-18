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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

فروزش در جمع خبرنگاران:

برادر ریگی باید اعدام شود / 400 کیلومتر از مرزها بدون کنترل دقیق است

برادر ریگی باید اعدام شود / 400 کیلومتر از مرزها بدون کنترل دقیق است

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام تروریستی صبح امروز در استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اقدام امروز شبیه عملیات های قبلی گروهک تروریستی ریگی است خواستار آن شد که برادر ریگی اعدام شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پیمان فروزش در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص جزئیات اقدام تروریستی امروز سیستان و بلوچستان که به شهادت جمعی از هموطنانمان انجامید، توضیح داد: سردار شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از زمان تصدی این مسئولیت روش نوینی را در ایجاد امنیت پایدار بوجود آورده بود و معتقد بود که از همه قومیت برای تامین امنیت منطقه باید استفاده شود، اما تروریست ها این نظریه سردار شوشتری را برنتابیدند و ساعت 8:15 امروز با اقدام تروریستی در جلسه فرماندهان نظامی با سران قبال و طوایف استان موجبات شهادت جمعی از هموطنان را فراهم کردند.

وی تاکید کرد: آخرین حادثه تروریستی در سیستان و بلوچستان 5 ماه قبل در مسجد امیر شهر زاهدان رخ داد و حادثه امروز شبیه آن اقدام تروریستی بود و تنها گروه تروریستی که در استان سیستان و بلوچستان اقدام تروریستی انجام می دهد گروهک ریگی است.

فروزش در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون وضعیت برادر عبدالمالک ریگی که در بازداشت به سر می برد، گفت: ماخواستار اعدام هر چه سریعتر برادر ریگی هستیم اما مسئولان مربوطه معتقدند که او اطلاعات بیشتری دارد و به همین دلیل اعدام او به تعویق افتاده است.

نماینده زاهدان با اشاره به اینکه تا کنون اقدامات فراوانی برای بهبود امنیت در سیستان و بلوچستان انجام شده است گفت: انجام این نوع حرکات تروریستی در مقابل اقدامات قبلی انجام شده برای بهبود امنیت علامت سئوال قرار می دهد و نباید به راحتی در کشور این نوع اقدامات تروریستی صورت بگیرد و می طلبد دستگاه های امنیت و انتظامی فعالیت بیشتری داشته باشند.

فروزش تاکید کرد: ساختار امنیتی کشور باید به سمت نرم افزاری برود چرا که 400 کیلومتر از مرزهای شرقی صعب العبور و بدون کنترل است و باید به صورت نرم افزاری تحت کنترل قرار گیرد.

وی در پایان بر ضرورت مقید بودن کشور پاکستان به انجام اقدامات مفید در جهت حفظ امنیت مرزهای دو کشور ایران و پاکستان تاکید کرد.

کد مطلب 966313

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