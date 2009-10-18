به گزارش خبرنگار مهر، فروش این فیلم در تهران تا امروز به 605 میلیون و در شهرستان‌ها به 150 میلیون رسیده است. البته به تازگی به تعداد سالن‌های نمایش "بی‌پولی" در شهرستان‌ها اضافه شده است و در تهران نیز این فیلم سالن سینما فلسطین تا روز چهارشنبه 29 مهرماه به دلیل برگزاری جشنواره سینما حقیقت در اختیار ندارد.

"بی‌پولی" داستان ایرج و شکوه زن و شوهری است که در زندگی با بحران بی‌پولی مواجه می‌شوند. بهرام رادان، لیلا حاتمی، حبیب رضایی، بابک حمیدیان و سیامک انصاری بازیگران این فیلم هستند که از عید فطر اکران شده است.

"بی‌پولی" در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر روی پرده رفت و دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را نصیب نعمت‌الله و هادی مقدم‌دوست فیلمنامه‌نویسان فیلم کرد. لیلا حاتمی برای بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن جشنواره را به دست آورد.

