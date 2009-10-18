اعتبار 150 میلیارد تومانی تراکتورهای مورد نیاز کشور تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، عباسعلی پاک‌نژاد از وجود شش هزار و 700 پرونده خرید تراکتور خبر داد و اظهار داشت: کشاورزان سراسر کشور فقط در سال ‌جاری از 55 میلیارد تومان برنامه یارانه وزارت جهاد کشاورزی برای خرید انواع تراکتور از تراکتورسازی ایران برخوردار می‌شوند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به 16 هزار دستگاه تراکتور ویژه شالیزار و سه هزار دستگاه تراکتور سنگین نیاز دارد و به منظور استفاده مطلوب از شبکه سراسری خدمات پس از فروش، مایل است آنها را از طریق تراکتورسازی ایران تهیه کند.

رئیس مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تشریح کرد: با وجود ابلاغ برنامه‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از تراکتورسازی ایران، بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند انتظارات کشاورزان کشور را در تامین اعتبارات مورد نیاز تامین کنند.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در پرداخت یارانه مشکلی ندارد، این کشاورزان هستند که به علت فقدان نقدینگی قادر به خرید تراکتور نیستند و مساعدت منایع اعتباری اجتناب‌ناپذیر است و به نظر ما بهتر است که تسهیلات ارزان قیمت از طریق بانک کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: فعالیت تراکتورسازی ایران بسیار مهم بوده و برای کشور شادابی و سرسبزی ایجاد می‌کند، هرگونه اقدام در راستای پیشرفت این مجموعه بزرگ صنعتی و رفع مشکلات موقتی آن برای همه نوعی تکلیف و وظیفه محسوب می‌شود.

وی عنوان داشت: تراکتورسازی ایران به عنوان واحدی عظیم و تحسین برانگیز، موتور توسعه مکانیزاسیون کشور است و بهره‌برداری مطلوب از امکانات کم نظیر آن برای بهبود وضعیت کشاورزی کشور دغدغه همیشگی ماست.

رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی همچنین برای تخصیص اعتبارات موجود به کشاورزان و بهبود وضعیت فروش شرکت تراکتورسازی ایران اعلام آمادگی کرد.