توسعه کشور نیازمند توجه جدی به دریا و سرمایه ‌گذاری در بنادر است

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام 90 ‪ درصد حمل و نقل و 85 درصد صا درات و وارد ات از طریق دریا بر اهمیت استراتژیک دریا دربحث تجارت جهانی تاکید کرد.

وی وجود منابع سرشار کانی، نفت و گاز را از دیگر مزیتهای دریا برشمرد که در صورت سرمایه‌ گذاری می‌ توان موجبات توسعه کشور را فراهم کرد.

کوهساری با بیان اینکه حمل و نقل دریایی در توسعه تجارت خارجی کشورها نقش مهمی ایفاء می کند، اظهارداشت: این شاخه از حمل و نقل به واسطه داشتن مزیتهای همچون هزینه پایین جابجای، پرداخت وجه در مقابل اسناد معتبر و سرعت عمل در رسانیدن کالا از تولید کننده به مبادی ورودی کشور از مناسبترین روشهای حمل و نقل است.

وی خاطر نشان کرد: بنادر همواره به عنوان مهمترین حلقه زنجیره حمل و نقل موجب رشد و توسعه اقتصادی کشورها بوده اند، به طوریکه نیاز روزافزون بشر به صنعت دریانوردی می تواند سرمایه های عظیم را از حالت با لفعل به بالقوه تبدیل و از سوی با رشد این صنعت عواملی چون نیروی کار و ساختارهای اقتصادی و فکری متناسب با پیشرفت جهانی تحرک پیدا می کند.

مدیرکل بنادر گیلان ادامه داد: ایران از جایگاه ویژه ای در زمینه دریا نوردی برخوردار است و موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک خاصی را دارد که کمتر کشوری را می توان با آن مقایسه کرد.

وی با اشاره به اینکه انزلی بزرگترین بندر شمال ایران و یکی از بنادر مهم حوزه خزراست، یاد آورشد: بندر اصلی استان گیلان بندر انزلی است که 11 پست اسکله تجاری دارد و ظرفیت واقعی آن هفت میلیون تن است.

کوهساری گفت: با توجه به سرمایه گذاریهای انجام شده در زمینه ایجاد زیر ساختهای مناسب، وجود انبارهای چند منظوره و ترمینالهای متنوع و خرید مدرن ترین تجهیزات تخلیه و بارگیری به عنوان اولین بندر مجهز به سیستم ترافیک دریایی این بندر را از بنادر موجود در سطح کشور و منطقه متمایز کرده است.

مدیرکل بنادر گیلان ادامه داد: بندرانزلی با استفاده از فناوری اطلاعات تمام تشریفات بندری و گمرکی را از طریق شبکه رایانه ای مشترک بندر و گمرک به صورت مکانیزه انجام می دهد و زیرساختهای لازم را جهت تحقق سیاست داد و ستد الکترونیکی فراهم کرده و همواره در این خصوص جزو بنادر پیشرو کشور است.