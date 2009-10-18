۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۳

عوامل منجر به رشوه گیری در ادارات گلستان شناسایی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون هزینه و رئیس خزانه معین گلستان گفت: عوامل منجر به رشوه گیری در ادارات شناسایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، داود طبرسا ظهر یکشنبه در جلسه مقابله با مفاسد اقتصادی و ارتقا سلامت اداری در گرگان افزود: ارائه راهکار برای پستهای آسیب پذیر به حداقل رساندن ارتباط ارباب رجوع با کارکنان از طریق آموزش، توجه به بحث اعتیاد از طریق تست سلامت و نیز توجه به سرفصلهای آموزش عمومی که به موضوع جلسه مربوط است و کنترل تطابق خریدها با واقعیت از جمله مسائلی است که باید به آن توجه شود.

وی اظهار داشت: اخذ رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقـی و حقوقـی به جز دستگاه های ذیربط خود تخلف محسـوب می شود و همچنین پرونده فرد خاطی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و مجازات فرد خاطی بر اساس ماده هشت قانون مذکور اعمال خواهد شد.
 
وی خاطرنشان کرد: چنانچه تخلف هر یک از کارکنان، مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می توانند دستورالعمل کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر کند.

معاون هزینه و رئیس خزانه معین گلستان بیان داشت: ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری به اطلاع کلیه کارکنان برسد، در خصوص تست سلامت کارکنان اقدام شود.

وی یادآور شد: در راستای آموزش کارکنان با کارشناس آموزش مکاتبه و برای تشویق کارکنان، رؤسای گروه ها در سازمان افرادی که بهترین عملکرد را در مقابله با مفاسد اقتصادی و ارتقا سلامت اداری داشته اند را به رئیس سازمان معرفی شوند.

