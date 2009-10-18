7300 گواهینامه مهارت در فنی و حرفه ای خراسان جنوبی صادر شد

حمیدرضا لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: گواهینامه های صادر شده در شش ماهه امسال 60 درصد مربوط به خواهران و 40 درصد آن مربوط به برادران بوده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی عنوان کرد: گواهینامه های آموزش فنی و حرفه ای در دو سطح درجه یک و درجه دو بر اساس استانداردهای آموزشی با کد بین المللی صادر می شود.
لطیفی از رشد 10 درصدی آموزش های فنی و حرفه ای در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: طی این مدت بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر ساعت در بخش دولتی و بیش از 500 هزار نفر ساعت در بخش غیر دولتی آموزش فنی و حرفه ای به هنرجویان این استان ارائه شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از30 هزار نفر دوره در بخش دولتی و خصوصی آموزش ارائه شده که از این تعداد حدود 22 هزار نفر دوره در بخش دولتی و مابقی در بخش غیر دولتی بوده است.
لطیفی در پایان یادآور شد: با توجه به رویکرد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حمایت از بخش خصوصی حرفه های آموزش در بخش پایه علی الخصوص IT به موسسات کارآموزی آزاد وابسته به سازمان واگذار و سازمان در بخش مهارت های پیشرفته ویژه توانمندسازی دانشجویان و فازغ التحصیلان دانشگاهی و شاغلین صنایع با ارائه نرم افزارهای رشته ها و گرایش های مختلف دانشگاهی در این مقوله ارائه خدمات می کند که از جمله اقدامات صورت گرفته ایجاد دو مرکز جوار دانشگاهی در دانشگاه های سطح استان می باشد.
