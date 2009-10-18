30 درصد از شبکه توزیع آب مشهد نیاز به بازسازی دارد

محمد پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این میزان جدا از سه درصد طول شبکه ای است که طبق استانداردها باید هر ساله بازسازی شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: عملیات اصلاح شبکه آب با هدف کاهش تلفات و هدر رفت آب تامین و تعدیل فشار، استاندارد سازی انشعابات و افزایش کیفیت آب در مناطقی که بدلیل قدمت دچار فرسودگی شده است انجام می شود.

وی افزود: در حال حاضر نیاز آبی مشهد با احتساب آب مصرفی شهروندان و زائران 10 هزار لیتر بر ثانیه در پیک مصرف برآورده می شود.

پرورش با تاکید بر لزوم افزایش استحصال آب رینگ شهری مشهد برای بهره مندی مناسب از سد بزرگی دوستی خاطر نشان کرد: در همین راستا مطالعات و طرحهای اجرایی در خصوص بهینه سازی پهنه های آبی شهر مشهد در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: ظرفیت اصلی آب سد دوستی بیش از یک میلیون و 200 میلیون متر مکعب است که در قدم نخست حدود 150 میلیون متر مکعب آب برای کلانشهر مشهد در نظر گرفته شده است.

