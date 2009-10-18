به گزارش خبرنگار مهر در قم، دفتر آیت الله مکارم شیرازی اعلام کرد: با تلاش متخصصان و همکاری صمیمانه واحد نرم افزارهای این دفتر نرم افزار "همراه نمونه" که برگرفته از کتاب گرانسنگ تفسیر نمونه است، تولید و در دسترس علاقمندان به معارف قرآنی قرار گرفته است.
این نرم افزار دربر گیرنده متن کامل قرآن کریم به همراه ترجمه آیت الله مکارم شیرازی و دوره کامل تفسیر نمونه (27 جلدی) است که امکانات ویژه ای از جمله جستجوی پیشرفته در عناوین مطالب و متن کتاب، تغییر نوع، اندازه و رنگ قلمها، نمایش اعراب با رنگ متمایز، نصب به دفعات نا محدود، اجرا بر روی گوشیهای فاقد امکانات فارسی، نمایش تمام صفحه در گوشیهای مختلف، اجرا بر روی گوشی های لمسی را شامل میشود.
علاقمندان با مراجعه به بخش نرم افزارهای سایت آیت الله مکارم شیرازی به نشانی http://www.makarem.ir می توانند نرم افزار فوق را دریافت کنند.
قم - خبرگزاری مهر: از سوی واحد نرم افزارهای دفتر آیت الله مکارم شیرازی نرم افزار "همراه نمونه" ویژه تلفن همراه تولید شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دفتر آیت الله مکارم شیرازی اعلام کرد: با تلاش متخصصان و همکاری صمیمانه واحد نرم افزارهای این دفتر نرم افزار "همراه نمونه" که برگرفته از کتاب گرانسنگ تفسیر نمونه است، تولید و در دسترس علاقمندان به معارف قرآنی قرار گرفته است.
نظر شما