تهیه 1131 پرونده ثبتی میراث فرهنگی در خوزستان

سید حکمت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با توجه به اینکه بررسی و شناسایی شهرستانهای مختلف استان از اعتبارات استانی سال 87 تهیه شده؛ نزدیک به 1131 پرونده ثبتی بنا، محوطه، آثار معنوی و آثار طبیعی در سطح استان تهیه شده که بررسی کارشناسی و طرح آنها در شورای ثبت استان انجام شده و پس از آن پیگیری برای ثبت آثار پیش گفته در فهرست آثار ملی در دستور کار شش ماهه دوم این حوزه قرار دارد.

وی افزود: همچنین با توجه به اهمیت محوطه های تاریخی موجود در استان مقرر شده پیگیری تعیین حریم محوطه های تاریخی شوش، ارجان، ایوان کرخه، جندی شاپور، کول فره و طاق طویله در دستور کار قرار گیرد، که پرونده این تعیین حریم ها تهیه و قبلاً به دفتر کل مربوطه در تهران ارسال شده و امید است از طریق پیگیری این معاونت و برگزاری جلسات مربوطه در 6 ماهه دوم سال تعیین حریم این محوطه ها تصویب شود ضمن اینکه این معاونت امیدوار است از طریق تأمین اعتبار استانی؛ تعیین حریم محوطه های تاریخی دیگر استان را نیز انجام دهد.

موسوی با بیان اینکه تأمین اعتبار مطالعه و تهیه طرح جامع مرمت بافتهای تاریخی شهرستان های شوشتر، دزفول، رامهرمز و بهبهان در مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری گنجانده شده است، افزود: مقرر شده در راستای باززنده سازی این بافت های باارزش؛ با عقد قرارداد با مشاورین ذیصلاح این معاونت نسبت به تهیه طرح باززنده سازی محورهای فرهنگی بافت ها اقدام کند.

معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی خوزستان در خصوص مرمت و باززنده سازی محوطه ها و بناهای تاریخی خاطر نشان کرد: با توجه به این که اعتبارات استانی و ملی با هدف مرمت و باززنده سازی توزیع شده اند؛ آغاز به کار مرمت خانه گلچین و نیلساز شهرستان دزفول، آغاز به کار مرمت فاز دوم حمام کرناسیون دزفول با هدف توسعه موزه مردم شناسی، ادامه مرمت صحن بیرونی مسجد جامع دزفول، ادامه مرمت خانه مجاهد دزفول، ادامه مرمت سرای معین التجار اهواز، تکمیل مرمت سرای افضل شوشتر، آغاز بکار مرمت خانه گازر شوشتر، آغاز به کار مرمت خانه و حمام افضل شوشتر در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین محوطه سازی کوچه سنگفرش و دسترسی به سرای افضل شوشتر، ادامه مرمت پل لشگر شوشتر، ادامه مرمت باغ امیر مجاهد رامهرمز، مطالعه و بررسی محوطه تاریخی جوبجی رامهرمز، مطالعه و بررسی محوطه تاریخی رامشیر، ادامه محوطه سازی قدمگاه امام رضا بهبهان، ادامه مرمت حمام بکان بهبهان، مرمت عمارت بهادر دیوان ( خانه نجف خان بهبهان )، ادامه مرمت کاروانسرای قدیمی دهدز از جمله اقدامات و اهدافی است که توسط بخش حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خوزستان صورت خواهد گرفت.