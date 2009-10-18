اخبار کوتاه ورزشی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به دنبال قرعه کشی مسابقات فوتبال لیگ مناطق کرج گروه بندی رقابتهای بزرگسالان، امیدها و جوانان انجام گرفت.

محسن عالمی مسئول کمیته مناطق و شهرهای اقماری اظهار داشت: این رقابتها هر ساله طبق تقویم هیئت انجام می شود و امسال با استقبال بسیار بیشتر تیمها روبرو شده است.

وی با اشاره به حضور 30 تیم در رده بزرگسالان، 20 تیم در رده امید و 18 تیم در رده جوانان بیان داشت: حضور نزدیک به 70 تیم در مسابقات این سه رده کم نظیر بوده و نشانگر توجه تیمهای محلات ‌به فوتبال و علاقمندی آنها به رشد و پیشرفت است.

سایپا از سرخابیها همچنان در تهران میزبانی می کند

رئیس هیئت فوتبال کرج گفت: به دنبال بررسی های صورت گرفته و با توجه به محدودیتهای موجود، کرج آمادگی برگزاری بازی تیمهای سایپا و پرسپولیس تهران را در چارچوب هفته سیزدهم ندارد و این بازی همچون سنوات گذشته در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

محمد محمودی اظهار داشت: اداره تربیت بدنی کرج، هیئت فوتبال و مجموعه مسئولان شهرستان امسال تلاش کردند تا شرایط میزبانی سایپا در مقابل تیمهای استقلال و پرسپولیس را در کرج فراهم کنند.

وی ادامه داد: حتی برای اولین بار کمیته ورزشی شورای تامین شهرستان نظر مساعدی برای برگزاری بازی در کرج داشت اما پس از بررسی های مختلف و با توجه به اینکه تماشاگران بسیاری از تهران به کرج سرازیر خواهند شد و محدودیتهایی که در خصوص ظرفیت ورزشگاه و پارکینگ داشتیم و با توجه به اینکه ورزشگاه در بافت متراکم شهر قرار گرفته و حضور تماشاگران عواقب و تبعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت، تصمیم بر آن شد تا همچون سابق این بازی در تهران برگزار شود.

این مسئول با بیان اینکه راهکارهای برگزاری این دو بازی در کرج در دست بررسی است، اعلام کرد: تلاش ما فراهم کردن شرایط میزبانی برای نارنجی پوشان کرج است و در این راستا سعی می شود با اتخاذ تدابیری این مسئله حل و شرایط را به گونه فراهم کنیم تا در آینده شاهد برگزاری تمام بازی های خانگی سایپا در کرج باشیم.

معرفی هیئت فوتبال کرج به عنوان میزبان برتر هفته یازدهم لیگ

ستاد منشور اخلاقی سازمان لیگ برتر برترینهای هفته یازدهم را معرفی کرد که طی آن هیئت فوتبال کرج به همراه سایپا به عنوان میزبان برتر هفته معرفی شدند.

این انتخاب به دلیل برگزاری منظم بازی، رضایت تیمها و عملکرد مثبت اخلاقی تماشاگران صورت گرفته است.

اولین شکست ایران توسعه در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور

نماینده کرج در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور اولین شکست خود را در رقابتهای فصل جدید تجربه کرد.

از هفته سوم این رقابتها تیم ایران توسعه کرج در زمین نفت تهران به میدان رفت که در پایان وقت عادی به تساوی 6 بر 6 رسید اما در وقتهای اضافه با دریافت یک گل نتیجه را به حریف مدعی خود واگذار کرد. تیم ایران توسعه پیش از این در هفته دوم رقابتها از سد ندسا شیراز گذشته بود.

معرفی تیمهای برتر لیگ دسته اول و دوم بزرگسالان کرج

به دنبال پایان رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول و دوم نوجوانان کرج مسابقات لیگ دسته اول و دوم بزرگسالان کرج نیز با معرفی تیمهای برتر و سقوط کننده مشخص شد.

در رقابتهای دسته اول و در روز پایانی دو بازی حساس میان چهار تیم بالای جدول برگزار شد که در نهایت با ثبت برد 4 بر 3 صنایع چوب کاجیران در مقابل فرهنگ صفادشت و تساوی رنگین کمان و نوید 2 تیم رنگین کمان و صنایع چوب کاجیران با کسب 24 و 22 امتیاز اول و دوم شدند و جواز حضور در لیگ برتر بزرگسالان کرج در سال آینده را به دست آوردند.

در این رقابتها تیم نوید تنها به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به صنایع چوب کاجیران سوم شد و از صعود باز ماند همچنین در این دسته تیمهای پرسپولیس ماهدشت و اشتهارد به دسته دوم سقوط کردند.

در رقابتهای دسته دوم بزرگسالان نیز در دیدار پایانی دو تیم یاران کوثر و جاوید حصارک در حالی برای معرفی تیم قهرمان به مصاف هم رفتند که پیش از این صعودشان به دسته اول مسجل شده بود بازی این دو تیم نیز پس از تساوی در وقت عادی در ضربات پنالتی با قهرمانی جاوید حصارک به اتمام رسید.

در این دسته تیم ابرار مهرشهر نیز به مقام سوم دست یافت و تیمهای ذهتاب و افق به لیگ مناطق سقوط کردند.

در رقابتهای دسته دوم تیمهای شهدای سیرا و در دسته اول شاهد مهرشهر به عنوان تیمهای برتر اخلاق معرفی شدند.