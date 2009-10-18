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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۵

طبرسی خواستار شد:

متولی فرهنگ مازندران باید فرهنگ علوی را در جامعه ترویج دهد

متولی فرهنگ مازندران باید فرهنگ علوی را در جامعه ترویج دهد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به پیشینه تاریخی و شیعی استان از متولیان فرهنگ استان خواست فرهنگ ناب علوی مردم استان را در جامعه ترویج دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در دیدار مدیر کل، معاونین و مسئولان ادارات ارشاد اسلامی مازندران در ساری افزود: فرهنگ شیعی و علوی مازندران دارای برکات و سکنات ماندگاری بوده که باید برای همه اعصار و طوایف شناسانده شود.

وی خاطر نشان کرد: شکی نیست که انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی بوده و تعالی فرهنگی و هنری جامعه به واسطه فرهنگی بودن انقلاب اسلامی ما بوده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به اینکه فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه اسلامی همواره در معرض ناملایمات و تعارضات قومیتی قرار می گیرد تصریح کرد: فرهنگ اسلامی ایرانی ناب ترین فرهنگ های شیعی بوده و باید به صورت ماندگار برای جهانیان ترویج شود.

طبرسی با تاکید بر تقویت فرهنگ بومی مازندران و استفاده از خرده فرهنگ های ارزشی در تعالی فرهنگ بومی در استان یادآور شد: دستگاه متولی فرهنگ و ارشاد استان توجه جدی تری به فرهنگ غنی و شیعی علوی مازندران داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران توانسته با طاغوت سیاسی زمان مقابله کند افزود: نقش دستگاه های فرهنگی حامعه برای بیرون راندن طاغوت اقتصادی، فرهنگی و شبیخون فرهنگی در جامعه بسیار ضروری است.

هادی ابراهیمی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه مازندران به وجود عالمان و مفاخر شایسته خود می بالد در عین حال نقش روحانیت شیعه و علمای شیعی را در ترویج فرهنگ ملی و بومی بسیار حائز اهمیت دانست

وی با بیان اینکه مشاهیر فرهنگی مازندران باید به جامعه شناسانده شود افزود: در حوزه فرهنگ استان برای تقویت غنای فرهنگی باید فرهنگ بومی استان را تقویت کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: فرهنگ بومی منبعث از فرهنگ اسلامی بوده و فرهنگ اسلامی ایران به عنوان ناب ترین فرهنگ ها باید در جامعه ترویج شود.

کد مطلب 966388

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