متولی فرهنگ مازندران باید فرهنگ علوی را در جامعه ترویج دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در دیدار مدیر کل، معاونین و مسئولان ادارات ارشاد اسلامی مازندران در ساری افزود: فرهنگ شیعی و علوی مازندران دارای برکات و سکنات ماندگاری بوده که باید برای همه اعصار و طوایف شناسانده شود.

وی خاطر نشان کرد: شکی نیست که انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی بوده و تعالی فرهنگی و هنری جامعه به واسطه فرهنگی بودن انقلاب اسلامی ما بوده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به اینکه فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه اسلامی همواره در معرض ناملایمات و تعارضات قومیتی قرار می گیرد تصریح کرد: فرهنگ اسلامی ایرانی ناب ترین فرهنگ های شیعی بوده و باید به صورت ماندگار برای جهانیان ترویج شود.

طبرسی با تاکید بر تقویت فرهنگ بومی مازندران و استفاده از خرده فرهنگ های ارزشی در تعالی فرهنگ بومی در استان یادآور شد: دستگاه متولی فرهنگ و ارشاد استان توجه جدی تری به فرهنگ غنی و شیعی علوی مازندران داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران توانسته با طاغوت سیاسی زمان مقابله کند افزود: نقش دستگاه های فرهنگی حامعه برای بیرون راندن طاغوت اقتصادی، فرهنگی و شبیخون فرهنگی در جامعه بسیار ضروری است.

هادی ابراهیمی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه مازندران به وجود عالمان و مفاخر شایسته خود می بالد در عین حال نقش روحانیت شیعه و علمای شیعی را در ترویج فرهنگ ملی و بومی بسیار حائز اهمیت دانست

وی با بیان اینکه مشاهیر فرهنگی مازندران باید به جامعه شناسانده شود افزود: در حوزه فرهنگ استان برای تقویت غنای فرهنگی باید فرهنگ بومی استان را تقویت کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: فرهنگ بومی منبعث از فرهنگ اسلامی بوده و فرهنگ اسلامی ایران به عنوان ناب ترین فرهنگ ها باید در جامعه ترویج شود.