1200 تعاونی آذربایجان غربی نیمه تمام رها شده است

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، علی نصیری ظهر یکشنبه در بازدید از روند ساخت بزرگترین مزرعه مرغ اجداد در خوی گفت: این واحدهای تعاونی بین 10 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که برای بهره برداری از آنها به چهار هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات نیاز است.

وی همچنین از اختصاص پنج میلیارد ریال تسهیلات برای تکمیل و بهره برداری از بزرگترین مزرعه تولید مرغ اجداد خبر داد و بیان داشت: این واحد هم اکنون بیش از 93 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با اختصاص این تسهیلات تا پایان امسال آماده بهره برداری خواهد شد.

نصیری اعتبارات هزینه شده برای این واحد بزرگ تعاونی را بالغ بر 25 میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این واحد سالانه چهل هزار قطعه مرغ اجداد در آن تولید خواهد شد.

علی سلیمانی رئیس سازمان کار وامور اجتماعی و دبیر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان نیز در این بازدید با اشاره به ضرورت کمک به طرحهای تعاونی نیمه تمام گفت: تخصیص تسهیلات برای تکمیل طرحهای تعاونی از اولویتهای اول کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی استان است.