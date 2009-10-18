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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۸

بسته آموزشی توسط دفتر توسعه فناوری سینمایی منتشر شد

بسته آموزشی با هدف توسعه فرهنگ استفاده از دانش‌های نوین توسط دفتر توسعه فناوری سینمایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بسته آموزشی حاوی شش لوح فشرده دی وی دی و شامل چکیده و فشرده کلاس‌ها و نشستهای دو کارگاه آموزشی برگزار شده در تابستان امسال از سوی دفتر توسعه فناوری سینمایی است که پس از تدوین و عنوان‌بندی مناسب ارائه شده است.

در کارگاههای آموزشی آشنایی با فناوری‌های نوین سینمایی و آشنایی با روند تحولات در طراحی و معماری سالن‌های سینما که به طور جداگانه با حضور کارشناسان اعزامی از دوایر امور سینمایی و دفاتر ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها برگزار شده و مجموعاً طی 10 کلاس کارگاهی و نشست تخصصی آموخته‌ها و تجارب ارزنده مربیان، مهندسان و مدیران سینمایی کشور عرضه شده است.

علاقمندان جهت تهیه این بسته آموزشی می‌توانند به دفتر توسعه فناوری سینمای واقع در میدان بهارستان، خیابان کمال‌الملک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساختمان معاونت سینمایی مراجعه نموده و یا با تلفن‌های 33966091و 38512218  تماس بگیرند.

کد مطلب 966415

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