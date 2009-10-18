بسته آموزشی توسط دفتر توسعه فناوری سینمایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بسته آموزشی حاوی شش لوح فشرده دی وی دی و شامل چکیده و فشرده کلاسها و نشستهای دو کارگاه آموزشی برگزار شده در تابستان امسال از سوی دفتر توسعه فناوری سینمایی است که پس از تدوین و عنوانبندی مناسب ارائه شده است.
در کارگاههای آموزشی آشنایی با فناوریهای نوین سینمایی و آشنایی با روند تحولات در طراحی و معماری سالنهای سینما که به طور جداگانه با حضور کارشناسان اعزامی از دوایر امور سینمایی و دفاتر ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها برگزار شده و مجموعاً طی 10 کلاس کارگاهی و نشست تخصصی آموختهها و تجارب ارزنده مربیان، مهندسان و مدیران سینمایی کشور عرضه شده است.
علاقمندان جهت تهیه این بسته آموزشی میتوانند به دفتر توسعه فناوری سینمای واقع در میدان بهارستان، خیابان کمالالملک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساختمان معاونت سینمایی مراجعه نموده و یا با تلفنهای 33966091و 38512218 تماس بگیرند.
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