هیئت هاکی خراسان رضوی در خطر از هم پاشیدگی است

کاظم حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: خواسته هر هیئت فعال در استان از مسئولان اختصاص اعتبار مالی مشخص به هر هیئت است چرا که طبق بودجه اختصاصی، برنامه هر هیئت قابل تدوین و اجرا خواهد بود.

وی با اشاره به هزینه های هنگفت وسایل ورزشی هاکی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که سازمان تربیت بدنی، خود نسبت به وارد کردن وسایل ورزشی هاکی اقدام کند و هیئت هر استان از طریق فدراسیون این وسایل را خریداری نماید.

حجازی افزود: متاسفانه به دلیل عدم تولید وسایل ورزشی در کشور اجناس نامرغوب از کشورهایی همچون پاکستان وارد می شود که این امر نتیجه ای جز به هدر رفتن بودجه هیئت ها به دنبال ندارد.

وی به دیگر مشکلات این هیئت اشاره کرد و گفت: به علت نداشتن سالن و چمن اختصاصی برای تمرین به ناچار با اجاره سالن ورزشکاران تمرینات را ادامه می دهند که گفتنی است تاکنون با همکاری اداره تربیت بدنی استان این امر امکان پذیر بوده است.

رئیس هیئت هاکی خراسان رضوی با بیان اینکه با وجود یک سالن اختصاصی نیاز به اسپانسر نداریم خاطرنشان کرد: سال 85 افشین داوری مدیر کل اداره تربیت بدنی استان طی نامه ای به سازمان برنامه و بودجه خواستار جذب اعتبار به منظور تاسیس زمین چمن برای هیئت استان شد که متاسفانه تاکنون این امر اتفاق نیافتاده است.

وی افزود: به علت عدم پخش مستقیم مسابقات هاکی از رسانه ملی بخش خصوصی حاضر به حمایت مالی هیئت نیست.

وی گفت: اکثر استانهای کشور همچون سمنان، لرستان، کهکیلویه و بویر احمد و ....اسپانر دارند و کمک مالی زیادی به آنها می شود.

حجازی به استعداد خوب موجود در استان اشاره کرد و افزود: در طول 9 سال فعالیت این هیئت بازیکنانی از خراسان رضوی به اردوی تیم ملی دعوت شدند و در مسابقات خارج از کشور شرکت نمودند که با کسب این موفقیت های حیف است که به استعداد خوب موجود در استان به علت کمبود بودجه و امکانات بها داده نشود.

وی در خصوص وضعیت هیئت های شهرستانها خاطرنشان کرد: متاسفانه کمبود اعتبار مالی موجب شده شهرستانها نیز تمایلی به فعالیت نداشته باشند و ازکلاس مربیگری که در مشهد برگزار شد استقبال نکردند.

این هیئت در خواست برگزاری مجمع عمومی هیئت هاکی خراسان رضوی را در تاریخ 27 دی ماه امسال به فدراسیون هاکی کشور داده است.

هیئت هاکی خراسان در سال 79 با همکاری فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و در غالب انجمن هاکی در بخش بانوان آغاز بکار کرد.

در سال 80 انجمن هاکی بانوان خراسان تحت پوشش انجمن هاکی کشور قرار گرفت و در دوره های مختلف مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب مقامهای برتر شد و در طول این سالها تیم بانوان خراسان همواره عنوان قهرمانی هاکی را حفظ کرده است و عضو لیگ برتر بانوان کشورمی باشد و در سالهای اخیر بخش آقایان نیز شروع به فعالیت نموده است و متاسفانه هم اکنون با داشتن تیم بزرگسالان، نوجوانان مدرسه هامی در بخش آقایان نیز شروع به فعالیت نموده است و هم اکنون داشتن تیم بزرگسالان، نوجوانان مدرسه هاکی در بخش آقایان و بانوان و با وجود مربیان و داوران مجرب و بازیکنان تیم ملی با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می کند که حمایت بیشتر مسئولیت را می طلبد.