پانل خورشیدی برای کتاب الکترونیک!

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهمترین مشکلات پخش کننده های کتابهای الکترونیک تامین و مصرف انرژی این دستگاهها است.

به همین منظور مهندسان بخش TechDigest شرکت کره ای "ال. جی" نمونه آزمایشی پخش کننده کتاب الکترونیک جدیدی را معرفی کردند که مجهز به پانلهای خورشیدی بوده و انرژی خود را با استفاده از این پانلها تامین می کند.

این دستگاه شبیه به یک پخش کننده کتاب الکترونیک عادی اما مجهز به یک نوار نازک فتوولتائیکی است. این نوار فتوولتائیکی 10 سانتیمتر طول، 7/0 میلیمتر ضخامت و 20 گرم وزن دارد.

براساس گزارش گرین می، برای شارژ باتری خورشیدی کافی است که این دستگاه به مدت 4 تا 5 ساعت در روز زیر نور خورشید قرار گیرد این مدت زمان قادر است انرژی لازم برای استفاده از کتاب الکترونیک را در طول یک روز تامین کند.