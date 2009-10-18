راه اندازی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، همچنین بر اساس موافقت این شورا ، از این پس عنوان رشته شهرسازی در دانشکده معماری و هنر به "مهندسی شهرسازی" تغییر می یابد.

دانشگاه گیلان در سال 1353 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و در سالهای 55 - 1354 در چارچوب قرارداد بین دولتهای ایران و آلمان غربی سابق تاسیس و از سال 1356 فعالیتهای آموزشی خود را با پذیرش 155 دانشجو در 9 رشته تحصیلی آغاز کرد.

این دانشگاه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به طور مستقل فعالیتهای آموزشی خود را در هشت رشته تحصیلی و با حدود 500 دانشجو از سر گرفت و با طرح ادغام دانشگاهها وموسسات آموزش عالی، مدرسه عالی مدیریت گیلان و مدرسه عالی بازرگانی رشت در این دانشگاه ادغام شدند.

این دانشگاه مصمم است بر اساس برنامه توسعه و در قالب طرح جامع آموزشی مصوب تا پایان برنامه چهارم، 18 دوره کارشناسی ارشد و 22 رشته دکتری راه اندازی کند.

دانشگاه گیلان در حال حاضر با هفت دانشکده مشغول فعالیت است و سالانه بیش از دو هزار و 500 نفر دانشجو را در151 رشته - گرایش در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای دورههای روزانه و شبانه پذیرش می کند و در مجموع 11 هزار دانشجو دارد.