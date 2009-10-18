مساعدت شهرداری به خانه موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر در این دیدار که دیروز با حضور مدیرعامل خانه هنرمندان در محل خانه موسیقی برگزار شد ابتدا دکتر سریر(مدیرعامل خانه) ضمن ارائه گزارشی از نحوه عملکرد خانه موسیقی و پیشینه آن در باره کانونهای تخصصی واعضای خانه موسیقی گفت : خانه موسیقی با 9 کانون تخصصی به علاوه کانون پزشکان دوستدار موسیقی ،حدود نه هزار عضو از سراسر ایران دارد که موارد و مسائل مربوط به امور صنفی وتخصصی آنها را پیگیری می کند.

در ادامه داود گنجه ای قائم مقام خانه ضمن سپاسگزاری از پاسخ مثبت مسئولان شهرداری به دعوت وی برای حضور شان در خانه موسیقی گفت : خانه موسیقی با قدمت دهساله خود خدمات شایسته ای به هنر موسیقی و اعتلای این هنر شریف انجام داده است و جا دارد که مسئولان فرهنگی کشور نیز با تعامل و حسن همکاری خود با این نهاد مدنی در این راه سهیم باشند.

دراین جلسه مهندس ایازی معاون فرهنگی واجتماعی شهرداری تهران با اعلام آمادگی شهرداری تهران و استقبال این سازمان از هرگونه فعالیت فرهنگی ارزشمند که به بالندگی هنر و فرهنگ ایران بیانجامد از فعالیت های مثمر ثمر خانه موسیقی تقدیر کرد و برای تامین برخی نیازهای آن قول مساعد داد.

همچنین مهندس سلیمی شهردار منطقه شش نیز ضمن ارج نهادن به فعالیت های فرهنگی وهنری کشور بویژه خدمات خانه موسیقی گفت شهرداری منطقه شش آمادگی ارائه خدمات و هرگونه کمکی برای بازسازی و مرمت ملک خانه موسیقی و موارد مورد نیاز این خانه را دارد.

