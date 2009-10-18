سرانه ورزشی استان یزد 24 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، احمد کمالی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز تربیت بدنی اظهار داشت: میزان استاندارد تعریف شده از سوی دولت در زمینه سرانه فضاهای ورزشی یک متر مربع است که تلاش می شود با بهره برداری از فضاهای ورزشی در دست احداث به زودی به این میزان سرانه ورزشی مدنظر دولت دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به تعداد ورزشکاران سازماندهی شده در استان یزد افزود: در حال حاضر 53 هزار و 670 ورزشکار استان یزد به طور سازماندهی شده در این استان فعالیت می کنند.

بیش از 53 هزار ورزشکار استان یزد در 48 رشته ورزشی فعالیت می کنند

کمالی بیان داشت: این تعداد ورزشکار در 48 رشته ورزشی فعالیت می‌کنند و بیشترین تعداد ورزشکاران در رشته فوتبال به فعالیت مشغول هستند.

وی یادآور شد: هم اکنون 37 هزار نفر در استان یزد در رشته فوتبال از بیمه ورزشی برخوردار هستند.

110 پروژه ورزشی در دستور کار تربیت بدنی استان یزد قرار دارد

کمالی با اشاره به پروژه ‌های ورزشی احداث شده طی چهار سال گذشته تاکنون بیان داشت: در چهار سال گذشته 110 پروژه ورزشی در دستور کار تربیت بدنی استان یزد بوده است که 85 مورد از آنها به بهره ‌برداری رسیده است.

کمالی یادآور شد: این پروژه ‌ها شامل 11 باب استخر، 10 زمین چمن، 30 مجموعه ورزشی روستایی، 20 زورخانه، سالنهای ورزشی و ... بوده است.

وی ادامه داد: از 40 مجموعه ورزشی در دست اجرا تاکنون 28 مورد به بهره ‌برداری رسیده است و امیدواریم تا پایان سال 12 مجموعه دیگر نیز به بهره‌ برداری برسد.

مدیرکل تربیت بدنی استان یزد همچنین اظهار داشت: از 10 زمین چمن نیز چهار زمین به بهره ‌برداری رسیده، چهار زمین تا پایان امسال و دو زمین نیز در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

این مسئول یادآور شد: از 11 باب استخر در دست اجرا نیز تاکنون هفت مورد از آنها به بهره‌ برداری رسیده و تا خردادماه سال آینده به تدریج بقیه پروژه‌های استخر استان نیز مورد بهره ‌برداری قرار می‌ گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از 20 زورخانه مورد نظر نیز 14 مورد تاکنون مورد بهره‌ برداری گرفته و دو مجموعه نیز بازسازی شده است.

145 هکتار زمین برای احداث ورزشگاه بزرگ یزد اختصاص یافت

کمالی با اشاره به پروژه ورزشگاه بزرگ یزد نیز عنوان کرد: با توجه ویژه استاندار یزد زمین مناسبی به وسعت 145هکتار در پشت پارک کوهستان به تربیت بدنی واگذار شده و طرح پژوهشی آن در حال انجام است اما به رغم پیگیریهای مکرر انجام شده هنوز اجرای آن در کمیسیون ماده 32 به تصویب نرسیده و در صورت تصویب و اجرای این طرح بزرگ، تحولی بزرگ و شگرف در ورزش استان یزد ایجاد خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در سفر دور دوم ریاست جمهوری به استان یزد نیز 60 پروژه ورزشی شامل سالن، استخر و ... به تصویب رسید که بخشی از آن با اعتبارات تخصیص یافته در سال جاری به مرحله اجرا درآمده است.

95 درصد مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان یزد به بهره برداری رسیده است

کمالی با اشاره به پروژه‌های سفر اول نیز ادامه داد: پروژه‌های سفر اول در بخش سالنهای ورزشی تمامی پروژه‌ها و در بخش ورزش روستایی نیز صد درصد پروژه‌های به بهره‌برداری است و در مجموع با پیشرفت 95 درصدی پروژه‌ها در این دور از سفر هئیت دولت نهم به استان یزد مواجه هستیم.

وی با اشاره به در پیش رو بودن سومین المپیاد ورزشی ایرانیان اظهار داشت: تیمهای دو و میدانی، دچرخه سواری، شمشیربازی و اسکواش در وضعیت خوبی به سر می برند و امید می رود مدالهای بسیاری در رشته های مختلف به ویژه در رشته دوچرخه سواری نصیب ورزشکاران استان یزد شود.

امسال 10 ورزشکار یزدی به تیم‌ های ملی دعوت شدند

کمالی همچنین تعداد ورزشکاران دعوت شده به تیم ملی در شش ماهه نخست امسال را 10 نفر و کسب عناوین بین‌المللی و آسیایی را نیز به ترتیب چهار و سه مورد اعلام کرد.

وی یادآور شد: امسال همچنین میزبانی 19 مسابقه کشوری با استان یزد بوده است و 15 عنوان نیز توسط ورزشکاران برای استان یزد کسب شده است.

در این جلسه همچنین مدیرکل تربیت بدنی استان یزد به سئوالات حاشیه ای برخی خبرنگاران در خصوص مشکلات تیم فوتبال تربیت یزد به عنوان تنها نماینده استان در لیگ دسته یک فوتبال پاسخ داد.

26 مهرماه روز تربیت بدنی نامگذاری شده است.