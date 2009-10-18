تنش مسئولان وحدت ملی را برهم می زند/ پرهیز از تعصب گرایی راه حل مشکلات

ابوالقاسم رئوفیان درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تنش ها و درگیری ها در میان مردم ایجاد چند دستگی می کند، افزود: افرادی که معتقدند نیازی به وحدت و آشتی ملی در جامعه نیست یا نسبت به مسائل جامعه نا آگاهند و یا می خواهند این وضعیت اختلاف در کشور باقی بماند.



وی تصریح کرد: فقدان آگاهی برخی از افراد از مسائل و اختلافات موجود، موجب شده تا اختلافات به بدنه جامعه نیز سرایت کند.



این فعال سیاسی افزود: آنانی که به دنبال آشتی و وحدت ملی نیستند می خواهند با استفاده ازاین اوضاع اختلاف، به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند و خواهان برقراری آرامش در جامعه نیستند.



رئوفیان با بیان اینکه این افراد منافع ملی را در مقابل منافع جناحی خود نادیده می گیرند، خاطرنشان کرد: تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی و دستیابی به وضعیت مطلوب پرهیزاز هرگونه تعصب گرایی و مبدا دیدن خویشتن خویش است.



دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین با تاکید بر اینکه دولت، سیاستمداران، احزاب و نخبگان باید همه برای رسیدن به وحدت همه جانبه تلاش کنند، گفت: این تلاش باید در عمل و رفتار آنان در عرصه سیاسی و اجتماعی مشهود باشد.وی اظهارداشت: تعصب گرایی و خودخواهی از ایراداتی است که معمولا موجبات به بیراهه رفتن اشخاص، احزاب و فعالان سیاسی را فراهم می کند.



رئوفیان تاکید کرد: سیاستمداران ودولتمردان با محور قرار دادن اخلاق ومعنویت توام با سیاست می توانند انسجام ملی وهمبستگی را در جامعه ایجاد کنند. وی با بیان اینکه سیاست و اخلاق لازم و ملزوم یکدیگرند، اضافه کرد: تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی درهم آمیختگی اخلاق و سیاست است.



این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: باید گروهی از شخصیت های مورد قبول مردم برای حل اختلافات و افزایش وحدت ملی در جامعه تلاش کنند.



رئوفیان گفت: اگر سیاستمداری با مبنا قرار دادن منافع باندی، حزبی و گروهی، تصمیم گیری کند، طبیعی است که وحدت ملی و همبستگی در جامعه ایجاد نمی شود.



دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین با بیان اینکه نظرات فردی نباید بر خرد جمعی و مصالح سیاسی و اجتماعی غلبه کند، خاطر نشان کرد: باید با مبنا قرار دادن قواعد اخلاقی و با تمسک به رفتارها و سخنان ائمه، توصیه های رهبری و وصیت نامه امام راحل به سوی وحدت و همبستگی ملی حرکت کنیم.



وی وحدت را رمز بقا و تداوم انقلاب اسلامی خواند و گفت: هر حزب و گروهی اگر به رفتارها و سخنان غیراخلاقی گرایش پیدا کنند و سعی در محکوم کردن دیگران داشته باشد، ناخواسته به اختلافات جامعه دامن می نند.



مسئول سابق کمیته استانهای جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: این نوع رفتار به نوعی در راستای تفکر غیر اسلامی است.

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