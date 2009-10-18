زمینه اشتغال 80 هزار نفر در آذربایجان غربی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، علی سلیمانی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از طرحهای اقتصادی خوی با اشاره به روند اجرای طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی در استان افزود: در چهار چوب این طرح تا کنون 62 هزار طرح در زمینه های کشاورزی، صنعتی و خدماتی و گردشگری در استان با پرداخت بیش از 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بهره برداری رسیده اند.

وی ادامه داد: با بهره برداری از آنها برای 80 هزار نفر شغل ایجاد شده است.

سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در تنظیم روابط کارگر و کارفرما در کشور به رتبه نخست دست یافت، اظهار داشت: بنا بر اعلام وزارت کار و امور اجتماعی این سازمان امسال به علت مکانیزه کردن روند رسیدگی به پرونده های اختلاف بین کارگر و کارفرما، ایجاد صلح و سازش بین کارگر و کارفرما، افزایش رسیدگی به پرونده های کارگری و کارفرمایی و افزایش بازرسی در کار و ایمنی در کار از رتبه 27 سال گذشته امسال به رتبه اول در این زمینه دست یافته است.

سلیمانی ادامه داد: این سازمان در دیگر شاخصها از جمله اجرا و بهره برداری از طرح بنگاه های زود بازده اقتصادی و طرح تکریم ارباب رجوع هم جز پنج استان برتر کشور شناخته شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان همچنین از اجرای سه طرح ورزشی ویژه کارگران در استان خبر داد و گفت: این طرحها شامل استخرهای شنای سرپوشیده کارگران در خوی و ارومیه و مجتمع ورزشی کارگران در مهاباد است که امسال برای تکمیل آنها 45 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

