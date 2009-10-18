برگزاری کارگاه تخصصی ورزش، محیط زیست و توسعه پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست با اشاره به اینکه نمایشگاه ورزش شهروندی عرصه ای برای ارائه دستاوردهای علمی و تجهیزات ورزشی به شهروندان است افزود: هدف برگزاری نمایشگاه ورزش شهروندی افزایش آگاهی و مشارکت شهروندان در فعالیت های ورزشی و گسترش سلامت و تندرستی در جامعه است.



محمد هادی حیدرزاده درادامه افزود: یکی از محورهای مورد توجه در این نمایشگاه ورزش و محیط زیست است که با توجه به اهمیت فاکتورهای زیست محیطی بر سلامت ورزشکاران و محیطهای ورزشی باید مواردی در جهت سلامت شهروندان و محیط زیست شهری در عرصه فعالیتهای ورزشی و در بخشهای مختلف محیط زیست و طبیعت مدنظرقرار گرفته و اجرا شود.



مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست در ادامه افزود: دومین نمایشگاه ورزش شهروندی از سوی سازمان ورزش شهروندی و مشارکت ستاد محیط زیست و توسعه پایدار و جمعی از NGO های فعال در این زمینه مانند طبیعت، موسسه همیاری ملی توسعه پایدار، فدراسیون ورزشهای زورخانه ای، کمیسیون ورزش ، کمیته ملی المپیک از تاریخ 25 مهرماه تا 2 آبان ماه در پارک گفتگو برگزار می شود.



در این نمایشگاه 5 کارگاه تخصصی در ارتباط با موضوع ورزش شهروندی برگزار می شود که کارگاه تخصصی ورزش، محیط زیست و توسعه پایدار ویژه مسئولان تربیت بدنی و کارشناسان و مربیان ورزشی مناطق 22 گانه شهرداری تهران با مشارکت ستاد محیط زیست و توسعه پایدار و کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک به مدت سه روز از تاریخ 27 تا 29 مهرماه برگزار می شود.

کد مطلب 966473