  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

حیدرزاده اعلام کرد:

برگزاری کارگاه تخصصی ورزش، محیط زیست و توسعه پایدار

برگزاری کارگاه تخصصی ورزش، محیط زیست و توسعه پایدار

دومین نمایشگاه ورزش شهروندی توسط سازمان ورزش شهرداری و مشارکت ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از 25 مهرماه تا 2 آبان ماه در پارک گفتگو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست با اشاره به اینکه نمایشگاه ورزش شهروندی عرصه ای برای ارائه دستاوردهای علمی و تجهیزات ورزشی به شهروندان است افزود: هدف برگزاری نمایشگاه ورزش شهروندی افزایش آگاهی و مشارکت شهروندان در فعالیت های ورزشی و گسترش سلامت و تندرستی در جامعه است.

محمد هادی حیدرزاده درادامه افزود: یکی از محورهای مورد توجه در این نمایشگاه ورزش و محیط زیست است که با توجه به اهمیت فاکتورهای زیست محیطی بر سلامت ورزشکاران و محیطهای ورزشی باید مواردی در جهت سلامت شهروندان و محیط زیست شهری در عرصه فعالیتهای ورزشی و در بخشهای مختلف محیط زیست و طبیعت مدنظرقرار گرفته و اجرا شود.

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست در ادامه افزود: دومین نمایشگاه ورزش شهروندی از سوی سازمان ورزش شهروندی و مشارکت ستاد محیط زیست و توسعه پایدار و جمعی از NGO های فعال در این زمینه مانند طبیعت، موسسه همیاری ملی توسعه پایدار، فدراسیون ورزشهای زورخانه ای، کمیسیون ورزش ، کمیته ملی المپیک از تاریخ 25 مهرماه تا 2 آبان ماه در پارک گفتگو برگزار می شود.

در این نمایشگاه 5 کارگاه تخصصی در ارتباط با موضوع ورزش شهروندی برگزار می شود که کارگاه تخصصی ورزش، محیط زیست و توسعه پایدار ویژه مسئولان تربیت بدنی و کارشناسان و مربیان ورزشی مناطق 22 گانه شهرداری تهران با مشارکت ستاد محیط زیست و توسعه پایدار و کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک به مدت سه روز از تاریخ 27 تا 29 مهرماه برگزار می شود.
کد مطلب 966473

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها