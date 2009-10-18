حمایت پروژه حفاظت یوزپلنگ آسیایی از تشکلهای غیردولتی بومی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جورابچیان با اعلام این خبر افزود: این رویکرد که با نام "برنامه کمک های کوچک یوزپلنگ Cheetah Small Grant Program" طراحی و تدوین شده، با هدف شناسایی، توانمندسازی و حمایت از گروه های محلی ساکن در روستاهای اطراف زیستگاه های یوزپلنگ آغاز شده است.

جورابچیان افزود: براساس نظر دکتر اورس برایتنموزر، رئیس گروه متخصصین گربه سانان IUCN و دکتر افشین علیزاده استاد دانشگاه تهران که آذرماه سال گذشته ارزیابی نهایی فاز نخست پروژه را برعهده داشتند، بخش آموزش و تنویر افکار عمومی به عنوان یکی از بخشهای موفق این پروژه ارزیابی شده بود.

مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی ادامه داد: برهمین اساس، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی طی یک سال گذشته اقدام به طراحی و تدوین یک استراتژی آموزشی در سطح جوامع محلی کرده تا بتواند نسبت به شناسایی گروه های محلی اقدام کند و پس از توانمندسازی آنها برای فعالیت های آموزشی به آنها کمکهای مالی کوچکی کند.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری، پنج تشکل در مناطق توران، بافق، کویر و راور به عنوان زیستگاه های منتخب یوزپلنگ شناسایی شده و تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. پیش از این نیز یک تشکل محلی از شهرستان طبس همکاری های گسترده ای را برای طراحی و تولید دفترچه یادداشت و تابلوهای هشداردهنده برای جاده های دارای تلفات یوزپلنگ با پروژه انجام داده است.

این متخصص محیط زیست افزود: در اواخر فاز نخست پروژه، برنامه کمکهای کوچک ملل متحد SGP همکاری هایی را در قالب حمایت از چهار برنامه آموزشی توسط تشکلهای غیردولتی ملی در زیستگاه های یوزپلنگ با پروژه انجام داده که همچنان ادامه دارد و امید است با تعامل بیشتر این همکاری ها تا نجات این گونه ارزشمند ادامه یابد.