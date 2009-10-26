فخرالدینی به خبرنگار مهر گفت: عکاسی از هنرهایی است که با دگرگونی جامعه پیش می‌رود و ارتقا پیدا می‌کند، با توجه به گرانی وسایل عکاسی لزوم حمایت از این حرفه و هنر به ویژه در بین نسل جوان که بیشترین طرفداران این رشته هنری هستند بیش از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: عکاسی از هنرهایی است که با اجتماع و عامه مردم سر و کار دارد و با توجه به گسترش شاخه‌های آن نیازمند توجه خاص به ویژه در بخش پرتره است، عکاسی از پرتره آغاز شده و کلید عکاسی است.

این نقاش وعکاس باسابقه گفت: به نظر من زیبایی پرتره وابسته به نمایش بافت‌ها و آناتومی صورت است عکاس باید کاملاً به این جزئیات آگاهی داشته باشد و بتواند آنها را زیباتر نشان بدهد.

فخرالدینی ادامه داد: برگزاری جلسات نقد و بررسی عکس به صورت دوره ای و ماهانه جوانان و عکاسان را تشویق و ترغیب می‌کند و در کشف و پرورش استعدادهای نهفته نسل جوان موثر است.

فخرالدین فخرالدینی اردیبهشت‌ماه سال 89 نمایشگاهی از آثار نقاشی‌های خود را به نمایش می‌گذارد.