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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

فخرالدینی سال آینده نمایشگاه نقاشی برگزار می‌کند

فخرالدین فخرالدینی عکاس و نقاش باسابقه اردیبهشت سال آینده نمایشگاه نقاشی برگزار می‌کند.

فخرالدینی به خبرنگار مهر گفت: عکاسی از هنرهایی است که با دگرگونی جامعه پیش می‌رود و ارتقا پیدا می‌کند، با توجه به گرانی وسایل عکاسی لزوم حمایت از این حرفه و هنر به ویژه در بین نسل جوان که  بیشترین طرفداران این رشته هنری هستند بیش از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: عکاسی از هنرهایی است که با اجتماع و عامه مردم سر و کار دارد و با توجه به گسترش شاخه‌های آن نیازمند توجه خاص به ویژه در بخش پرتره است، عکاسی از پرتره آغاز شده و کلید عکاسی است.

این نقاش وعکاس باسابقه گفت: به نظر من زیبایی پرتره وابسته به نمایش بافت‌ها و آناتومی صورت است عکاس باید کاملاً به این جزئیات آگاهی داشته باشد و بتواند آنها را زیباتر نشان بدهد.

فخرالدینی ادامه داد: برگزاری جلسات نقد و بررسی عکس به صورت دوره ای و ماهانه جوانان و عکاسان را  تشویق و ترغیب می‌کند و در کشف و پرورش استعدادهای نهفته نسل جوان موثر است.

فخرالدین فخرالدینی اردیبهشت‌ماه سال 89 نمایشگاهی از آثار نقاشی‌های خود را به نمایش می‌گذارد.

کد مطلب 966486

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