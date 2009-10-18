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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۴

تحولات امنیتی لبنان/

انفجار سه دستگاه جاسوسی در جنوب لبنان/ نقض حریم هوایی لبنان

انفجار سه دستگاه جاسوسی در جنوب لبنان/ نقض حریم هوایی لبنان

انفجار سه دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و نقض حریم هوایی این کشور توسط صهیونیست ها از جمله تحولات امنیتی لبنان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع نظامی لبنان از انفجار سه دستگاه بمب گذاری شده در جنوب این کشور خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: از شب گذشته تا پیش از ظهر امروز سه انفجار در منطقه حولا در مرزهای لبنان و سرزمینهای رخ داد که دستگاه های جاسوسی اسرائیل را هدف قرار داده بود.

اسرائیل از مدت ها پیش این دستگاه های جاسوسی را در منطقه کار گذاشته شده بود که به دلیل احساس خطر از کشف این دستگاه ها آنها را از دور منفجر کرده بود.

نیروهای ارتش و یونیفل پس از انفجار بمب ها در منطقه مستقر شدند.

در همین حال هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین رژیم صهیونیستی پیش از ظهر امروز بر فراز بنت جبیل در جنوب لبنان به پرواز درآمدند. نیروهای ارتش لبنان نیز به سوی این هواپیما تیراندازی کردند.

کد مطلب 966503

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