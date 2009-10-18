راه اندازی مقطع دکترای رشته شیمی در مرکز پیام نور ساری

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابوالقاسم اثنی عشری بعد از ظهر یک شنبه در جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه پیام نور با اشاره به توجه ویژه این دانشگاه به تحصیلات تکمیلی اظهار داشت: از سال آینده علاوه شیمی در رشته اقتصاد نیز دانشجوی دکترا جذب خواهد شد.

وی به توسعه رشته های ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد و افزود: در راستای ایجاد مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق نیز اقداماتی صورت گرفته است که به زودی به ثمر خواهد نشست.

به گفته وی، دانشگاه پیام نور امتیاز انتشار مجله پیام اقتصاد را کسب کرده و این مجله علمی پژوهشی توسط این دانشگاه منتشر خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران با بیان اینکه مجوز احداث ساختمان چهار طبقه مرکز واحد ساری اخذ شده است، تصریح کرد: ساختمان اصلی دانشگاه پیان نور مازندران تا شش ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

اثنی عشری با اعلام اینکه 16 هزار دانشجو در مراکز پیام نور استان در حال تحصیل هستند، ادامه داد: تحصیل و کسب علم در دنیا همراه به سختی هایی نیز است ولی این سختی در پیام نور به علت جذب دانشجوی زیاد در جهت شکستن سد کنکور است.

وی با اشاره به اینکه مسائل سیاسی چیزی جزء ضرر برای دانشجو ندارد، خاطرنشان کرد: کسب آگاهی از مسائل مختلف کشور و حضور در صحنه های مهم از وظایف بر ایرانی است ولی توجه بیش از حد به مسائل سیاسی دانشجو را از تحصیل باز می دارد.